Dax: verlangsamt, aber nicht umgedreht

Der Deutsche Aktienindex hat kurzzeitig etwas Aufwärtsdynamik abgebaut, was nach dem starken Anstieg der Vorwochen zu erwarten war. Die Prognose bleibt in der Summe jedoch positiv. Nach einer kleineren Konsolidierung steigt das verfügbare Potenzial auf der Oberseite wieder.

Der Dax (DAX 12755.98 0.01%) stieg zur Monatsmitte lange am äussersten Randbereich seines statistisch wahrscheinlichen Schwankungskorridors (graue Fläche) und hat sich nun wieder etwas in dessen Mitte zurückbewegt. Grundsätzlich ist der Trend jedoch weiter nach Norden gerichtet. Zielmarken für eine Konsolidierung lassen sich aus dem Kurzfristchart bei rund 12’400/12’500 am Monatsdurchschnittspreis (blau) und an einem horizontalen Wendebereich ableiten. Für Kursziele auf der Oberseite müssen Anleger weiter zurückschauen.

Der Langfristchart zeigt gehäuft auftretende Wendepunkte zwischen rund 12’600/12’650 und 12’950/13’000 Punkten, in dieses Areal ist der Dax inzwischen eingetaucht und könnte sich hier noch für einige Zeit verlangsamen. Allerdings ist aus technischer Sicht erst um 13’500 wieder eine etwas stärkere Hürde erkennbar, denn dort wäre der Index auch am oberen Rand seines langfristigen Bewegungskorridors (braune Fläche) angekommen und zugleich an den markanten Umkehrpunkten der Vorjahre. Daran dürften sich erneut zahlreiche Verkäufer orientieren.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)