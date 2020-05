Dax: Verlustrisiko kurzfristig noch überschaubar

Die neue Woche startet für den Deutschen Aktienindex mit einem Sprung nach unten. Doch Kursniveaus, auf denen zuletzt wieder verstärkt gekauft wurde, sind relativ nahe. Dies sollte zumindest für eine vorübergehende Stabilisierung genügen.

Mit dem Sprung über die im April immer wieder blockierende 10’700er-Marke lieferte der Dax (DAX 10466.8 -3.64%) erst in der Vorwoche ein neues Kaufsignal (grüner Pfeil). Doch die darauf folgende Nachfrage reichte nur noch knapp an den unteren Rand der nächsten Zielzone bei 11’250/11’500 heran, bevor der Markt nun wieder abverkauft wird (roter Pfeil im zweiten Chart).

Damit rücken nun wieder die stabilisierenden Kursniveaus der Vorwochen in den Fokus, allen voran das Durchschnitts-Preisband (orange) auf der kurzfristigen Zeitebene bei aktuell rund 10’400/10’500. Kann sich der Index hier nicht fangen, was zu befürchten ist, droht ein weiterer Rückfall bis 9900/10’150, womit die jüngste Aufwärtstendenz zunächst in eine Seitwärtsbewegung drehen dürfte.

Aus der Vogelperspektive wäre zwar im Idealfall noch Luft bis über die 12’000er-Marke an das dort verlaufende langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) gewesen, doch dieses Szenario hatte schon immer nur geringe Chancen. Ein Rückfall in Richtung 9500 ist auf lange Sicht wahrscheinlicher.

Neue Tiefs dürften dagegen noch länger auf sich warten lassen, denn für eine schnelle weitere Abwärtsbewegung verlief die jüngste Erholung zu positiv – das signalisiert eine nicht zu unterschätzende Kaufbereitschaft im Markt, die sich erst nach und nach abbauen dürfte. Anleger müssen jedoch für die kommenden Monate auch weiterhin mit dem Schlimmsten rechnen und sollten sich bei der vermeintlichen Schnäppchenjagd daher nach wie vor besser zurückhalten.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)