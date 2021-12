Dax: vom jüngsten Crash lernen

Der Deutsche Aktienindex hat sich von seinem neuestem Einbruch erholt – doch für wie lange? Anleger können einige Erkenntnisse aus dieser Entwicklung ziehen, die in den nächsten Monaten hilfreich sein dürften.

Der Dax hat zunächst zwischen 15’050 und 15’450 einen Boden gebildet, bevor er diese Spanne nach oben verlassen und damit die Stabilisierung bestätigt hat. Erst ein erneuter Rückfall unter diese Zone wäre ein frisches Krisensignal, doch danach sieht es aktuell nicht aus. Stattdessen werden die Obergrenzen des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) ausgereizt, es zeigt den wahrscheinlich verfügbaren Bewegungsspielraum, der für heute bereits so gut wie ausgeschöpft ist. Bis zu einem weiteren Anstieg an das nächste Kursziel auf der untergeordneten Zeitebene an der stärker gehandelten Zone bei 16’000 / 16’100 müssen sich Anleger also vielleicht noch etwas gedulden.

Die positive Prognose wird auch durch die sogenannte Inselumkehr untermauert, die sich in den vergangenen Tagen ausgebildet hat: Dabei stürzen die Kurse erst mit einer Notierungslücke (Gap) nach unten ab und bewegen sich dann in einem isolierten Bereich, der Insel, die sie mit einem weiteren Kurssprung nach oben verlassen. Ursächlich dafür waren Ängste vor der neuen Coronavirusmutation Omikron, die sich durch neue Meldungen bezüglich der geringeren Gefährlichkeit dieser Variante aber schnell relativiert haben.

Somit kann der alten Börsenweisheit «Politische Börsen haben kurze Beine» nun auch der Anhang «… und Covid-Börsen auch» hinzugefügt werden. Anleger können daraus lernen, dass insbesondere in den Wintermonaten immer wieder mit steilen Kursbewegungen nach unten durch neue Schreckensmeldungen von der Covid-Front gerechnet werden muss. Sie stellen aber eher Einstiegsgelegenheiten dar, da sich der Effekt auf die Preise bislang nie als langfristig herausgestellt hat.

Trading-Idee: Long-Positionen wie der Valor 111150808 der UBS waren zuletzt eher etwas für Mutige, legen bei einer weiteren Erholung auch weiterhin aber um das Vierfache des Index zu. Mit zunehmender Stabilisierung des Marktes werden sie nun auch für immer mehr Anleger interessant. Short-Zertifikate wie der Valor 54512257 erwiesen sich dagegen in den Vorwochen als gute Absicherung nach unten, hier war die jüngste Empfehlung zu Teilgewinnmitnahmen aber rückblickend richtig. Wer allerdings eine Restabsicherung beibehalten will, kann weiter zu diesen Papieren greifen.