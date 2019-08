Dax: Vorerst auf fallende Kurse einstellen

Nach dem erneuten Scheitern des Deutschen Aktienindex an der 11’850er-Marke ist eine Seitwärtsbewegung das Beste, was Anleger kurzfristig erwarten können. Kommt es zu einem negativen Momentum, ist aber auch die nächste runde Kursschwelle auf der Unterseite wieder in Reichweite.

Auf den ersten Blick ist im Kursverlauf der Vorwochen der wiederholte Abgabedruck erkennbar, der sich um 11’850 ausgebildet hat und nun wieder zu einem Richtungswechsel des Dax (DAX 11730.02 0.62%) nach Süden geführt hat. Dabei ist nun das Areal um das jüngste Zwischentief um 11’300 das nächste Kursziel (rot). Bis fast dorthin reicht auch wieder die untere Grenze des aus statistischer Sicht prognostizierbaren Schwankungsspielraums für die kommenden Tage (graue Fläche).

Mittelfristig wäre sogar Luft bis an die 11’000er-Marke, die bei einer anhaltenden Schwäche des Dax auf der erweiterten Zeitebene eine mögliche Zielzone darstellt. Spätestens in dem traditionell wieder stärkeren vierten Quartal sollte sich der Markt jedoch fangen können, dann ist auch ein erneuter Anlauf in Richtung 11’850 denkbar.