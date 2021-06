Dax: Vorsichtiger werden

Der Deutsche Aktienindex bleibt in seinem Aufwärtstrend, doch mehrere Gründe sprechen derzeit wieder dafür, dass ein erhöhtes Niveau an Wachsamkeit erforderlich ist.

Der Dax hält sich bislang stabil oberhalb der ersten stärkeren Handelszone bei 15’670 / 15’700 und auch an den folgenden Umsatzhäufungen bei 15’630 und 15’575 dürfte er sich im Falle einer fortgesetzten Schwäche noch einmal kurzfristig stabilisieren können. Somit müssen sich Anleger vorerst nur beschränkt Sorgen machen.

Allerdings häuften sich zuletzt wieder die Intraday-Abverkäufe, sobald der Index zu Höchstpreisen gehandelt wurde (rote Pfeile), was in der Regel ein negatives Signal darstellt. Tagesschlusskurse lagen dann deutlich unter den jeweiligen Spitzenwerten, Marktteilnehmer trauten dem Bewertungsniveau also nicht über Nacht. Solange der Index aber den markanten horizontalen Wendebereich um 15’350 / 15’500 nicht unterschreitet, bleibt die Prognose gut. Ein Test dieser Zone scheint dennoch so gut wie sicher.

Der mittelfristige Trend bleibt jedoch klar positiv, was auch an den wiederholten Käufen um 14’800 bemerkbar ist. Solange schon kleinere Rückschläge wieder zu verstärkter Nachfrage führen, ist eine Mini-Konsolidierung das einzige Risiko.

Trading-Idee: Zertifikate wie die Valor 48958400 der UBS , die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel aber auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern vorsichtiger werden.