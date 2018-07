Dax: Wankelmütig wie manch ein Politiker…

…zeigt sich derzeit der deutsche Leitindex DAX. Da sich der DAX nicht versprechen kann, darf bestenfalls von Missverständnissen gesprochen werden. Solch ein Missverständnis dürfte es vor wenigen Tagen gegeben haben, als der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen und damit die Widerstandszone nach unten verlassen wurde. Dieses eigentlich klare Verkaufssignal wurde dann sofort negiert und die Widerstandszone zurückerobert.

Gestern konnte dann mit einem kräftigen Schub nach oben diese Zone verlassen werden. Damit hat sich der DAX erst einmal Luft nach oben verschafft. Zumindest der Bereich um 12.850 Punkte kann nun wieder erreicht werden. Der MACD-Indikator zieht noch nach oben und macht noch keine Anstalten, dass ein Verkaufssignal bevorstehen könnte. Der Stochastik-Indikator ist gerade erst im überkauften Bereich angekommen.

Die Frage, die sich nun stellt, ist die, ob der neue Aufwärtstrend schon so stabil ist, dass der Stochastik-Indikator ignoriert werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, würde es bald zu einem Verkaufssignal kommen, welches dann wenig später vom MACD-Indikator bestätigt werden dürfte. Sollte dies so eintreten, was bei der aktuellen Wankelmütigkeit recht wahrscheinlich ist, dürfte ein Ausbruch über 12.800 Punkte schwer fallen. Zudem fehlt noch immer die Marktbreite in Form von Umsätzen. Bleibt also abzuwarten, ob der Markt schon wieder falsch verstanden wird.