Dax: Wann kippt die Stimmung?

Die technische Ausgangslage für den Deutschen Aktienindex ist auf längere Sicht positiv. Doch die aktuelle Stagnation kann bei nervösen Marktteilnehmern auch irgendwann verstärkt den Drang triggern, Profite zu realisieren.



Nach dem steilen Anstieg vom Monatsanfang ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen nun Fluch und Segen zugleich: Das Festhalten der Investoren an ihren Positionen trotz der hohen Preise ist ein klares Stärkezeichen. Doch je länger der nächste Aufwärtsimpuls auf sich warten lässt, desto mehr steigt die Anspannung erfahrungsgemäss. Erst im September hatte sich eine vergleichbare Pattsituation durch einen Rückgang des Dax (DAX 13'137.25 +0.39%) aufgelöst (rot). Eine Wiederholung dieser Entwicklung ist nicht auszuschliessen, wobei selbst eine ähnlich starke Korrektur wie vor rund zwei Monaten bis in den Bereich der 12’400er-Marke die freundliche Vorhersage nicht dauerhaft trüben würde. Schon vorher, um 12’800, könnte es in diesem Fall wieder zu einer temporären Stabilisierung kommen.