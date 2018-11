Dax: Wann kommt die Wende?

Die erneute Schwäche des Deutschen Aktienindex ist aus Sicht der markttechnischen Analyse keine Überraschung. Die wahre Herausforderung bleibt, den richtigen Zeitpunkt für den nächsten Umschwung zurück nach oben zu finden. Dazu gibt es vor allem zwei Indikatoren, die beide jedoch nicht perfekt sind.

Der Dax (DAX 11055.65 -1.68%) bewegt sich wieder im Abwärtstrend der Vormonate. Das nächste Kursziel bei rund 11’050 – am jüngsten Zwischentief aus dem Oktober – ist bald erreicht. Dort könnte der Abverkauf zumindest kurz pausieren, allerdings sollten Anleger sich nicht allzu viele Hoffnungen auf eine nachhaltige Bodenbildung machen.

Dazu müssten sich zunächst klare Umkehrsignale im Chart zeigen – beispielsweise starke Kauftage, an denen der Index sich entweder deutlich von Anfangsverlusten erholt oder am Tagestief eröffnet und dann nahe am Tageshoch schliesst. Diese Verlaufsmuster sind derzeit noch nicht in Sicht und sie müssen sich erst ausbilden, so dass Anleger, die diese Methode anwenden, immer erst mit Verzögerung in den Markt einsteigen können – dafür aber mit einem etwas geringeren Risiko.

Ein zweiter Signalgeber für eine Umkehr zurück nach Norden wäre ein nachhaltig überverkaufte Marktzustand. Dieser ist für einen Umschwung zwar nicht zwingend erforderlich, aber wenn der Index komplett ausverkauft ist, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erholung enorm an. Messbar ist eine Überverkauft-Situation beispielsweise daran, dass der Dax im unteren Randbereich seines langfristigen Bewegungskorridors (braune Fläche) verläuft – was aktuell bereits ansatzweise der Fall ist.

Dieser Prognose-Kanal wird aus vergangenen Schwankungen berechnet und in weniger als einem Prozent aller Handelstage verlassen. Das konkrete Timing einer Umkehr ist mit dieser Methode kaum möglich, sie kann jedoch aufzeigen wann das Potenzial für weitere Verluste geringer und die Chance auf eine Bärenmarktrally grösser wird. Spätestens um 10’700 ist diese Quote sehr vorteilhaft für Käufer.