Dax: War das jetzt der Ausbruch? Wo bleibt die Marktbreite?

Es wäre fatal, sich gegen den Trend zu stellen. Diese Grundregel lernt man schon in den ersten Einheiten, wenn man sich mit der technischen Analyse befasst. Der Trend des Dax ist seit Beginn dieses Jahres eindeutig nach oben gerichtet. Zuletzt konnte auch die jüngste Widerstandslinie fast problemlos überwunden werden. Der gestrige Aufwärtsschub lässt die Hoffnung aufkeimen, dass nun das Schlimmste ausgestanden ist und ein neuer, möglicherweise längerfristiger Aufwärtstrend beginnen kann. Dies ist auch nicht wegzudiskutieren, da ja auch die Zyklusanalyse zum Ende des Jahres auf einen freundlichen Markt bis zum Sommer hingewiesen hat.

Bei aller Euphorie sollte aber die aktuelle Lage nicht ausser Acht gelassen werden. Die Indikatoren haben noch immer keine Entwarnung gegeben. So hatte der MACD-Indikator zuletzt ein Verkaufssignal generiert. Es könnte allerdings kurzfristig negiert werden, was zu einem neuen Kaufsignal führen würde. Am auffälligsten ist aber das Umsatzverhalten. Gerade an einem festen Tag wie gestern hätte der Umsatz deutlich zulegen müssen, was jedoch nicht geschehen ist. Trotz dieser Warnsignale stellt sich die Gesamtlage durchaus verbessert dar. Der nächste Widerstandsbereich liegt um die Marke von 11’800 Punkten und konnte bislang allerdings nur intraday überwunden werden.