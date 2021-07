Dax: warten auf den Ausbruch

Die Seitwärtskonsolidierung des Deutschen Aktienindex spielt sich innerhalb eines intakten übergeordneten Aufwärtstrends ab. Das lässt eine Ausbruchsrichtung wahrscheinlicher werden, aber vorsichtige Anleger warten ab.

Die Tradingrange zwischen 15’350 / 15’500 auf der Südseite und 15’750 / 15’800 auf der Nordseite geht auch in der neuen Handelswoche erst einmal weiter. Selbst ein Verlassen dieser Spanne dürfte angesichts des bevor stehenden Sommerlochs an den Märkten nicht allzu viel bewirken. Allerdings kommt dann zumindest der Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) wieder in Reichweite, der unten bis 15’200 reicht, oben bis 15’950.

Für das Tagesgeschäft sind vorgelagerte Zonen bei 15’525 / 15’550 und bei 15’675 / 15’715 massgeblich. In dieser reduzierten Spanne spielen sich die meisten Umsätze der Vortage ab – wird sie verlassen, ist die Richtung ein erstes Indiz für die Folgetage. Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben. Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt. Weitere Informationen finden Sie hier.