Dax: Warten auf frische Käufer

Der Deutsche Aktienindex stagniert unterhalb der Verkaufszone, die ihn schon seit mehr als einem Jahr am weiteren Vorankommen hindert. Wird der Abgabedruck auf diesem Preisniveau bei diesem Anlauf überwunden?



Bei genauerem Hinsehen teilt sich der nun erreichte technische Widerstandsbereich des Marktes in mehrere Komponenten auf: In der jüngeren Vergangenheit drehten die Kurse bei rund 13’150, 13’300 und 13’450 wieder nach unten. Die niedrigste dieser Hürden hat der Dax (DAX 13'133.47 -0.04%) bereits übersprungen und steht nun vor Nummer zwei, an der die Kaufbereitschaft bereits deutlich niedriger ausfällt. Die höchste dieser drei Schwellen fällt dann auch noch mit der Obergrenze des auf dieser Zeitebene kalkulierbaren Schwankungskorridors zusammen, die zwar zuletzt keine Orientierungshilfe war (dunkelgrau), aber in mehr als neun von zehn Fällen das obere kurzfristige Limit markiert.