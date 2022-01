Dax: weiter wie schon 2021

Der Deutsche Aktienindex könnte nach seiner längeren Atempause nun die Geschichte des Vorjahres wiederholen und in der ersten Jahreshälfte am Meisten gewinnen. Zumindest deuten die aktuellen technischen Rahmenbedingungen auf diese Entwicklung hin.

Der Dax ist in den vergangenen Monaten zwar mehrfach an den Bereich um 14’800 / 15’000 zurückgefallen, hat sich dort aber jedes Mal erneut stabilisiert. Und dazwischen wurde eine Reihe steigender Hochs markiert, was ein positives Zeichen ist. Aktuell reicht der Spielraum im mittelfristigen Schwankungsband (blau) bis etwa 16’400 Punkte, Tendenz steigend.

Selbst im kurzfristigen Bewegungsband (rot) ist schon Luft bis etwa an die 16’200er-Marke, was für den ohnehin statistisch starken Januar hoffen lässt. Und wenn der Markt erneut Schwäche zeigt, ist er nach unten bereits um 15’800 und 15’400 / 15’500 durch jüngste Zwischentiefs an stärker gehandelten Haltezonen gut abgesichert.

Trading-Idee: Long-Positionen wie der Valor 111150808 der UBS sind bei einer anhaltenden Stabilisierung des Marktes eine spannende Möglichkeit, um mit hohem Hebel von einem weiteren Anstieg zu profitieren.

Short-Zertifikate wie der Valor 54512257 erwiesen sich dagegen noch bis Ende November als gute Absicherung nach unten und bleiben eine gute Option um sich weiter vor Verlusten zu schützen.