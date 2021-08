Dax: Wieder exakt wie im März

Der Deutsche Aktienindex hat seinen Gleichlauf zur Entwicklung vom Jahresanfang wieder aufgenommen. Dies weckt Hoffnungen, dass trotz der saisonal schwachen Börsenphase auch die nächsten Wochen ähnlich positiv verlaufen.

Der Dax hat sich vom jüngsten Schwächeanfall im Juli offenbar nachhaltig erholt, das Tagesgeschäft spielt sich wieder zusehends knapp unterhalb der 15’800er-Marke ab, was in der Gesamtheit erneut stark an das Kursmuster vom ersten Quartal erinnert (grüne Boxen). Bleiben die Parallelen erhalten, könnte sich die nächste Kaufwelle anschliessen. Luft dafür wäre zunächst bis an den oberen Rand des mittelfristigen Schwankungskorridors bei derzeit etwa 16’450 Punkten.

Ein erstes, allerdings nur wenig belastbares Kursziel lässt sich bei rund 15’930 aus einer Verbindung kleinerer Zwischenhochs der Vorwochen ableiten (rosa). Ähnlich funktioniert ein Konstrukt auf der Unterseite (rot), das Platz bis 14’880 lassen würde, wenn der Markt wieder unter die zuletzt stabilisierende Gleichgewichtszone bei 15’300 / 15’450 absacken würde – derzeit das unwahrscheinlichere Szenario. Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.