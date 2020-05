Dax: Wieder extrem stark

Der Deutsche Aktienindex bewegt sich nach einer längeren Atempause wieder aufwärts und notiert dabei am Rand seines statistisch wahrscheinlichen Normalbereichs. Ein Ausbruch über die aktuell erreichte technische Barriere ist nicht mehr auszuschliessen.

Die Nachfrage auf der kurzfristigen Zeitebene zieht weiter an, Hürden sind auf dieser Zeitebene nicht mehr erkennbar. Als leichte Bremse könnte nur wirken, dass der Index bereits wieder seinen «normalen» Schwankungskorridor verlässt (dunkelgraue Bänder). Doch die sonst eher seltenen Ausbrüche über diese Grenzen häufen sich seit dem Corona-Crash (blaue Kreise), offenbar führen die vorausgegangenen Verluste zu einigem Aufholpotenzial.

Da der Dax (DAX 11726.71 1.93%) auch mittelfristig bereits am oberen Rand seines Bewegungskorridors (blau) angekommen ist und zugleich die markante horizontale Wendezone an der 11’500er-Marke erreicht hat, sind weitere Gewinne ohne zumindest eine weitere kleine Atempause eigentlich das unwahrscheinlichere Szenario. Kleinere Chancen eines Verlaufs machen diesen jedoch nicht unmöglich – und tatsächlich scheint der Index diesen Weg einzuschlagen, sodass ein weiteres Plus bis zurück an den 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) nicht mehr ganz wegzudenken ist. Eine Spekulation darauf bleibt aber trotz der klar erkennbaren Aufwärtsdynamik sehr riskant.



Um auf eine weitere Aufwärtswelle zu spekulieren, lässt sich beispielsweise das zu Wochenbeginn bereits vorgestellte 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.465 4.29%) nutzen. Es verstärkt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, wirkt aber auch in die Gegenrichtung.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



