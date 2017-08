Dax: Wird es jetzt spannend oder doch wieder langweilig?

Die Einen sagen so und die Anderen so. Irgendwie haben beide Lager auch Recht. Wenn man auf einen Ausbruch aus dem Trendkanal wartet um einzusteigen, dann waren die vergangenen Wochen sicher zermürbend und auf eine gewisse Art und Weise auch langweilig. Auf der anderen Seite hat sich ein Trend etabliert, im Rahmen dessen der DAX in der Spitze immerhin über 900 Punkte eingebüßt hat.

Eine solche Bewegung ist sicher nicht als langweilig zu bezeichnen. Zum Wochenschluss der vergangenen Woche scheiterte der Markt an der oberen Begrenzung der Widerstandslinie und gab in Folge dessen zum Wochenauftakt deutlich nach. Aus der jüngsten Bewegung könnte man schließen, dass nun das untere Ende des Trendkanals ausgelotet wird. Dieses verläuft derzeit bei ca. 11’700 Punkten. Für eine solche Annahme sprechen verschiedene Faktoren. Der MACD-Indikator hat mit dem gestrigen Kursverlust ein Verkaufssignal in der Nähe der Null-Linie generiert.

Auch wenn es im neutralen Bereich stattgefunden hat: Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet und nach unten gedreht, was zwar ein schwaches Zeichen darstellt, aber ins eingetrübte Bild passt. In den letzten Tagen waren die Umsätze rückläufig, weshalb ein Ausbruch ohnehin schwer geworden wäre. Gestern zogen diese dann aber deutlich an, was ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. Auch dies spricht für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung innerhalb des Trendkanals.

Der einzige Hoffnungsschimmer, der sich derzeit ausmachen lässt, ist der Unterstützungsbereich in dem der Markt gestern angekommen ist und dort intraday nach oben gedreht hat. Spannend ist die Lage auf jeden Fall; kurzfristig mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit für fallende Notierungen.