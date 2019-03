Dax: Wo bleibt denn nun die Entscheidung?

Es ist wieder einmal ein Treten auf der Stelle. Die Marktteilnehmer lassen sich nicht aus der Reserve locken, was sich auch an dem erneut rückläufigen Umsatz zeigt. Dabei war doch alles angerichtet für einen ordentlichen Schub in die eine oder die andere Richtung. Der Shooting Star vom Freitag wurde zum Wochenstart zunächst negiert. Allerdings konnte die freundliche Eröffnung nicht gehalten werden. Am Dienstag sah es zunächst so aus, als würde der Shooting Star verspätet bestätigt werden, aber auch dies wurde im Tagesverlauf umgekehrt. Auffällig ist schon wieder der Umsatz.

Der Stochastik-Indikator hat das Verkaufssignal noch nicht verarbeitet, und der MACD-Indikator steht noch immer davor, nach unten zu drehen und damit das Signal des Stochastik-Indikators zu bestätigen. Der Widerstand bei ca. 11’700 Punkten konnte weiterhin noch nicht überwunden werden. Damit droht noch immer ein Rückschlag. Die gebrochene Abwärtstrendlinie ist dagegen weiterhin das positive Signal für eine Trendwende, ebenso wie die Bodenbildung, die sich seit Oktober aufgebaut hat. Es bleibt also beim Warten auf die Entscheidung. Allzu lange dürfte sie nicht mehr auf sich warten lassen.