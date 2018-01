Dax: Wo stoppen die Verkäufe?

Die Konsolidierung des Deutschen Aktienindex hat ihr erstes Kursziel erreicht: Der Markt testete den Stabilisierungsbereich, der sich aus seinem Monatsdurchschnitt ableitet. Hier besteht eine Chance zur – zumindest vorläufigen – Bodenbildung. Klappt das nicht, ist die nächste potenzielle Haltezone nicht weit.

An Mittelkurs des zurückliegenden Monats (grün) stabilisierte sich der Dax (DAX 13319.57 0.16%) am Donnerstag vorübergehend – eine Entwicklung, die in den vergangenen Monaten bereits häufiger zu beobachten war. Was jedoch ebenfalls im Chart zu sehen ist: Sobald die Käufer an dieser Unterstützung ausbleiben, folgen oft stärkere Verkäufe. Sie ist nicht immer punktgenau gültig, spätestens jedoch unterhalb der jüngsten Zwischentiefs im Bereich um 13’140 ist von einem Durchbruch nach Süden auszugehen. Vor dem Wochenende ist dies zwar das unwahrscheinlichere Szenario da der Markt bereits nahe am unteren Rand seines voraussichtlichen Schwankungsbereichs (graue Fläche) verläuft. In den kommenden Handelstagen ist dies jedoch eine Option.

Für den Fall einer fortgesetzten Schwäche ist aber im weiter zurückreichenden Chart eine Häufung von weiteren charttechnischen Stabilisierungsfaktoren in unmittelbarer Nähe erkennbar. Schon um 13’040 verläuft der Aufwärtstrend (grün), es folgt um 12’810/12’920 eine horizontale Zone, in der bereits mehrere Wendepunkte liegen. Spätestens um 12’720 am 200-Tage-Durchschnitt sollte auch ein grösserer Ausverkauf stoppen.

Anleger müssen also nicht zu nervös werden – etwas Vorsicht ist aber nicht verkehrt, insbesondere wenn der Dax die erste kurzfristige Signalmarke um 13’140 nach unten durchbricht. Teilgewinne aus Long-Positionen können dann mitgenommen werden. Besonders risikofreudige Spekulanten können dort auch über kleine Short-Positionen nachdenken. Passende Papiere für eine Investition in beide Richtungen des Marktes zeigt die Tabelle unten.