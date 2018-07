Dax: Wochenchart mahnt zur Vorsicht

Mit dem kleinen Schwächeanfall am Freitag hat der Dax (DAX 12546.57 -0.12%) den Aufwärtskanal seit Monatsbeginn verlassen. Doch noch müssen sich Anleger keine grossen Sorgen machen. Erst wenn der Verkaufsdruck auch in den kommenden Tagen anhalten sollte und keine Gegenbewegung einsetzt, trüben sich die Perspektiven wieder deutlicher ein.

Der Deutsche Aktienindex hat sich zuletzt gut an die saisonalen Vorgaben gehalten. In den häufig schwächeren Sommermonaten zeigte der Markt im Juli meist eine Erholung. Seit Monatsbeginn liegt der Index klar im grünen Bereich und lief zuletzt in einem Aufwärtskanal (schwarz) nach oben. Am Freitag wurde die südliche Grenze der Spanne um 12’600 allerdings deutlich unterschritten. Noch liegt aber kein hinreichend klares Signal für eine neue Schwächeperiode vor. Solange der Dax über der Kombination aus 21-Tage-Linie (blau) und horizontaler Wendezone um 12’400/12’460 gekauft wird, bleibt die 13’000er-Region in Reichweite.

Im übergeordneten Wochenkursbild wird deutlich, warum einige Marktteilnehmer zuletzt wieder vorsichtiger agierten. An der viel beachteten 200-Tage-Mittellinie (violett) kam es erneut zu grösseren Gewinnmitnahmen. Der Dax markierte im Wochenverlauf zwar ein neues Verlaufshoch, konnte die Gewinne aber nicht verteidigen. Erkennbar wird dies an der letzten Wochenkerze (gelb), die einen langen oberen Strich («Schatten») und einen relativ kleinen Körper aufweist. Unter Analysten ist dieses Kerzenmuster als Shooting Star bekannt und signalisiert eine erhöhte Unsicherheit.

In den kommenden Tagen steht der Dax daher vor einer Weichenstellung, Anleger sollten den Markt engmaschig verfolgen. Vorbörslich setzt sich die schwächere Entwicklung fort, der Index wird bei rund 12’510 erwartet. Solange die 12’400er-Region verteidigt wird, bleiben die Aussichten eher positiv. Fällt der Index hingegen weiter zurück und wird das negative Kerzenmuster im Wochenchart bestätigt, droht ein erneuter Rücksetzer bis an die Jahrestiefs um 11’725/11’870. Passende Papiere, um von beiden Entwicklungen zu profitieren, zeigt die Tabelle unten.