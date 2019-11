Dax: Ziel bei 13’500

Der Deutsche Aktienindex stagniert weiter auf hohem Niveau. Der nächste wichtige Wegpunkt aus charttechnischer Sicht ist nicht mehr weit weg, doch er wirft schon jetzt seine Schatten voraus.

Das Hin und Her knapp unter dem nächsten Kursziel an der 13’500er-Marke geht weiter. Es setzt sich aus dem oberen Randbereich des langfristigen Schwankungskorridors zusammen, der bereits in der letzten steilen Rally im Jahr 2017 als limitierender Faktor in Erscheinung getreten war. Dazu kommen die ebenfalls auf ähnlicher Höhe verlaufenden Rekordhochs der Vorjahre.

Die nahe gelegene Zielmarke motiviert viele auch jetzt schon zu Gewinnmitnahmen, dennoch bleiben stärkere Rückschläge des Dax (DAX 13196.37 -0.38%) aus – ein Stärkezeichen. Bereits am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 13’150 wird der Index wieder nachgefragt, was ihn stabilisiert. In der Summe ergibt sich eine Seitwärtsbewegung in einer engen Range. Erst wenn der Index daraus ausbricht, dürfte Klarheit über den nächsten Bewegungsimpuls herrschen. Selbst wenn er nach Süden führt, ist allerdings bereits um 12’800 wieder die nächste (horizontale) Wendezone erkennbar, grössere Verluste drohen vorerst damit nicht.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)