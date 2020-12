Dax: zurück an die oberen Grenzen

Auch die jüngste Mini-Konsolidierung innerhalb der übergeordneten Tradingrange des Deutschen Aktienindex ist vorbei. Nun schlägt das Pendel mal wieder nach Norden aus, was an der Prognose aber wenig ändert.

Nach einem Test der Südgrenze seiner aktuellen Handelsspanne bei 13’000 Punkten bewegt sich der Dax (DAX 13'573.83 +1.58%) jetzt erneut an deren oberen Rand bei 13’450 und verlässt dabei einen mikroskopischen Abwärtstrend (rot). Solange das Hin und Her weitergeht, bleibt die Vorhersage auf dieser Zeitebene neutral. Kursziele im Falle eines Ausbruchs zeigt dann der mittelfristige Chart.

Aus der Vogelperspektive ist eine erweiterte Seitwärtsbewegung erkennbar, deren oberes Limit zwischen 13’450 und den früheren Rekorden des Index im Bereich der 13’800er-Marke verläuft. Etwa so viel Luft lässt auch der aus historischen Schwankungen berechnete Bewegungskorridor des Marktes (blau). Der dadurch ermittelbare Spielraum auf der Unterseite reicht hingegen nur bis zur Mitte der Tradingrange auf dieser Zeitebene bei 12’400/12’800. Ein Rückfall in den unteren Bereich der Spanne, der sich bis 11’250/11’600 erstreckt, ist damit vorerst das deutlich unwahrscheinlichere Szenario. Berücksichtigt man zudem die Erholung vom Oktober-Crash (grün), die an frühere Rally-Anfänge erinnert, ergibt sich nach wie vor ein leicht positives Bild.

Schon ein kleiner Anstieg des Index lässt sich mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 der UBS allerdings in eine zweistellige Rendite ummünzen. Das Zertifikat verstärkt Kursbewegungen des Index um das Vierfache und ermöglicht eine Rendite von 15 bis 20%, wenn der Dax wieder in Richtung seiner Hochs um 13’800 klettert.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Weitere Informationen finden Sie hier.