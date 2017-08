Dax: Zwischen orientierungslos und schwach

Die Sommermonate sind nicht nur für eine eher negative Tendenz des Deutschen Aktienindex bekannt, sondern auch für eine generelle Instabilität von Trends. Auch dieses Jahr bildet keine Ausnahme: Der Markt zeigt kurzfristig überwiegend eine Seitwärtsbewegung, in der die Kurse jedoch eher nach unten abdriften als nach oben.

Extrem deutlich haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder vor allem zwei Kurszonen ausgebildet: Auf der Oberseite wird wiederholt um etwa 12’320/12’330 verkauft, auf der Unterseite dagegen um 12’100 gekauft. Dazwischen ist noch eine überdurchschnittliche Häufung von Wendepunkten um 12’210 – also etwa in der Mitte – zu erkennen. Aktuell befindet sich der Markt gerade wieder unterhalb dieser Mittellinie.

Dazu kommt: Die südliche Begrenzung der beschriebenen Handelsspanne erwies sich zuletzt als weitaus weniger verlässlich, der Index ist zwischendurch auch schon deutlich darunter ausgebrochen – was sich angesichts der Rahmenbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch einmal wiederholen dürfte.

Wohin es dann gehen kann, zeigt der bis Jahresanfang zurückreichende Chart. Durch eine lineare Verbindung aller Zwischenhochs und Tiefs der vergangenen Monate lässt sich ein erstaunlich stabiler Abwärtstrendkanal konstruieren (rot punktiert), der nach unten bis derzeit etwa 11’850/11’920 reicht.

Analytisch ist diese wohl primitivste Art der Kursprognose relativ bedeutungslos, doch aus zwei Gründen sollte der Korridor nicht ignoriert werden: Er ist so deutlich ausgeprägt, dass er allein dadurch bereits viel Aufmerksamkeit bekommt und sich der an den Börsen bekannte Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung ergeben sollte – je mehr Marktteilnehmer den Kanal wahrnehmen und sich danach richten, desto mehr reale Bedeutung erlangt er dadurch.

Dazu kommt, dass in diesem Kursbereich weitere Einflussfaktoren für eine Stabilisierung sprechen: Bereits im ersten Jahresdrittel lagen dort mehrere Wendepunkte, was erfahrungsgemäss die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Bodenbildung erhöht – zumindest temporär (unterste blau punktiere Linien). Dann liegt hier auch noch die Untergrenze des inneren, von uns berechneten Prognosekorridors (dunkelgraue Fläche), aus dem die Kurse in rund 90% aller Fälle nicht ausbrechen. Er hat sich bereits häufig auf der Ober- und der Unterseite als gutes Vorhersageinstrument für kurze Pausen bewährt.

Last but not least notiert auch der viel beachtete 200-Tage-Durchschnitt (violett) im Bereich der 11’950er-Marke und verstärkt die dort vorhandenen kurzfristigen Unterstützungen zusätzlich. Damit ist eine wenigstens vorläufige Pause der Abwärtsbewegung in dieser Zielzone relativ chancenreich, was an der generellen Schwächetendenz jedoch nicht viel ändern dürfte. Anleger sollten allerdings auf diesem Niveau erst einmal keine neuen Short-Positionen eröffnen, sondern dafür eher einen Ausbruch nach unten abwarten. Wer bereits seit einiger Zeit auf fallende Kurse spekuliert, kann hier sogar erste Teilgewinne mitnehmen.

Eine Wette auf eine länger anhaltende Richtungsumkehr nach oben ist angesichts der aus einer mittelfristigen Perspektive nach wie vor erkennbaren Schwäche aber auch nur etwas für sehr Mutige.