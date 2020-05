Dax: zwischen Seitwärts- und Aufwärtstrend

Die kurzfristige Tendenz des Deutschen Aktienindex ist uneinheitlich, nur in eine Richtung zeigt sie definitiv nicht – nach unten. Dabei ist auf längere Sicht der Weg auf der Nordseite vermutlich durch eine steigende Verkaufsbereitschaft ohnehin versperrt.



Link zum Emittenten

Im aktuellen Umfeld auf ungebremst weiter steigende Kurse zu wetten, wäre leichtsinnig. Interessante Renditen lassen sich aber auch bei eine Seitwärtsbewegung erzielen, beispielsweise mit dem 3% p.a. Kick-in Goal der UBS (UBSG 9.446 -0.38%). Das Barrier-Reverse-Convertible-Produkt ermöglicht einen Zins von aktuell rund 5% (25% p.a.), solange der Dax (DAX 10819.5 -0.05%) bis zum Verfall am 24. Juli nicht unter die Barriere bei knapp 7915 fällt. Auch die Performance von SMI (SMI 9733.53 0.45%), S&P 500 (SP500 2870.12 -2.05%) und Nikkei spielt eine Rolle. Doch bei allen Indizes ist der Sicherheitspuffer noch grösser und liegt zwischen 30 und über 40% (Dax: 27%). Bis zum Sommer sollten diese Puffer mehr als ausreichend sein.

Der Dax hat sich erneut über dem Bereich bei 10’700/10’800 etablieren können. Die dafür verantwortliche Nachfrage ist ein erneutes Stärkesignal auf dieser Zeitebene (grüner Pfeil). Schon vorher war die frühe Stabilisierung am kurzfristigen Durchschnittspreis (orange) ein positives Signal.

Gegen eine starke weitere Aufwärtsbewegung spricht nur der markante horizontale Wendebereich um 11’250/11’500, an dem die bisherige Bärenmarktrally nicht zufällig schon einmal gestoppt hat. Der dort auch weiterhin zu erwartende Abgabedruck dürfte den Dax auch in den kommenden Wochen ausbremsen. Möglich, aber weniger wahrscheinlich ist eine fortgesetzte Erholung bis an den langfristigen Durchschnittspreis (violett).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)