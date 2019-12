Dax: und schon wieder so eine Stimmungswende

Erst vor einer Woche konnte man beobachten, wie es aussieht, wenn die «Herde» der Marktteilnehmer plötzlich die Richtung wechselt. Mit einer Hammerformation drehte der Markt nach oben, obwohl die Seitwärtsrange bereits nach unten verlassen wurde. Nicht ganz so plötzlich, aber nicht minder aussagekräftig hat sich die Lage in den letzten drei Handelstagen dargestellt. Addiert man nämlich diese drei Tage und bildet daraus eine einzelne Kerze, kann man das Gegenstück zu einem Hammer, nämlich eine Ähnlichkeit zu einem Shooting Star, erkennen.

Diese Stimmungswende, auf drei Tage verteilt, erkennt man zwar nicht auf den ersten Blick, das dahinterliegende Anlegerverhalten ist aber das gleiche, wie wenn es an einem Tag stattgefunden hätte. Auch wenn damit die Jahresendrally sicher noch nicht beendet ist, dürfte noch einmal ein Knick in die Aufwärtsbewegung kommen. Unterstützt wird dies von einem Verkaufssignal des Stochastik-Indikators und dem erneuten Abkippen des MACD-Indikators. Ein weiteres Ausloten der Seitwärtsrange könnte also vor Weihnachten noch geschehen. So langsam dürfte dann aber auch Ruhe am Markt einkehren und hoffentlich zu den Festtagen wieder einmal die Erkenntnis einkehren, dass Geld nicht alles ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie vor allen Dingen gesund bleiben oder werden.

