Defensive Aktien bleiben das Gebot der Stunde

Kommt es noch zum Happy End an den Aktienmärkten dieses Jahr? Es sieht nicht so aus. Einige Faktoren, die die Kurse derzeit belasten, könnten sich in nächster Zeit eher verschärfen. So steht eine ausgemachte Rezession in vielen Volkswirtschaften – insbesondere in Europa – vor der Tür. Anleger sollten sich daher weiterhin defensiv positionieren.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal wird in einigen Wochen anlaufen. Sie wird wohl einen Vorgeschmack darauf geben, was die Investoren infolge der Konjunktureintrübung zu erwarten haben. Die Analysten werden ihre Gewinnschätzungen markant zurücknehmen, mehr Unternehmen werden Gewinnwarnungen publizieren.