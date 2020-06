Deglobalisierung wird das Wachstum überall bremsen

Es scheint, als ob die postpandemische Weltwirtschaft deutlich weniger globalisiert sein wird. Politiker und das Publikum lehnen wirtschaftliche Öffnung in einer Weise ab, wie man das seit den Zollkriegen und den Abwertungswettläufen der Dreissigerjahre nicht erlebt hat. Der Nebeneffekt wird für alle ausser vielleicht die grössten und am breitesten diversifizierten Volkswirtschaften nicht nur ein geringeres Wachstum, sondern auch ein deutlicher Rückgang des Volkseinkommens sein.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Ökonomie und Public Policy an der Universität Harvard.

In seinem weitblickenden Buch «Der Rückfall: Die neue Weltwirtschaftskrise» (2001) hat der in Princeton lehrende Wirtschaftshistoriker Harold James gezeigt, wie eine frühere Ära globaler Wirtschafts- und Finanzintegration unter dem Druck unerwarteter Ereignisse zusammenbrach, damals während der Grossen Depression der Dreissigerjahre. Diese Entwicklung gipfelte dann im Zweiten Weltkrieg. Heute scheint die Covid-19-Pandemie einen weiteren Rückzug von der Globalisierung zu beschleunigen.

Dieser jüngste Rückzug hatte mit Donald Trumps Sieg in der US-Präsidentschaftswahl 2016 begonnen, der zu Zollkriegen zwischen den USA und China geführt hat. Die Pandemie wird auf den Handel vermutlich eine noch grössere belastende Langzeitwirkungen haben, auch weil den Regierungen zunehmend bewusst wird, dass sie die Fähigkeit zum Schutz der öffentlichen Gesundheit als zwingendes Gebot der nationalen Sicherheit betrachten müssen.

Kleine Länder – grosse Risiken

Das Risiko einer schwächenden Übertreibung der Deglobalisierung, im Stil der Dreissigerjahre, ist heute enorm gross, besonders falls sich die Beziehung zwischen den USA und China weiter verschlechtert. Es wäre töricht zu glauben, dass ein chaotischer, krisenbedingter Rückzug von der Globalisierung nicht weitere – und sehr viel ernstere – Probleme hervorrufen wird.

Selbst die USA mit ihrer hochgradig diversifizierten Wirtschaft, weltweit führenden Technologie und starken Basis an natürlichen Ressourcen könnten infolge der Deglobalisierung einen deutlichen Rückgang des realen BIP erleben. Für kleinere Volkswirtschaften und Entwicklungsländer, die in vielen Sektoren keine kritische Masse erreichen können und denen es häufig an natürlichen Ressourcen mangelt, würde ein Zusammenbruch des Handels viele Jahrzehnte des Wachstums umkehren. Hierbei sind die lang andauernden Auswirkungen von Kontaktsperren und Quarantänemassnahmen noch gar nicht berücksichtigt.

Der unlängst verstorbene Ökonom Alberto Alesina, ein Gigant im Bereich der politischen Ökonomie, argumentierte, im Zeitalter der Globalisierung würde für ein gut regiertes Land das Motto «Klein kann gut sein» gelten. Heute jedoch sehen sich kleine Länder, denen es an einem engen Wirtschaftsbündnis mit einem grösseren Staat oder einer Union mangelt, enormen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt.

Soziale Sicherheitsnetze stärken

Es stimmt, dass die Globalisierung die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den etwa 1 Mrd. Menschen in den hoch entwickelten Ländern angeheizt hat. Der Wettbewerb im Handel hat einkommensschwache Arbeitnehmer in einigen Sektoren stark getroffen, auch wenn er Waren für alle preiswerter gemacht hat. Womöglich noch stärker hat sich die Finanzglobalisierung ausgewirkt, indem sie die Gewinne der multinationalen Konzerne erhöht hat und den Reichen, besonders seit 1980, renditestarke neue ausländische Anlageinstrumente bietet.

In seinem Bestseller «Das Kapital im 21. Jahrhundert» (2014) führte Thomas Piketty die steigende Einkommens- und Vermögensungleichheit als Beleg dafür an, dass der Kapitalismus gescheitert sei. Doch für wen gilt das? Ausserhalb der hoch entwickelten Volkswirtschaften – wo 86% der Weltbevölkerung leben – hat der globale Kapitalismus Milliarden von Menschen aus bitterer Armut befreit. Bei einer überzogenen Deglobalisierung besteht daher eindeutig die Gefahr, dass sie mehr Menschen schadet als nützt.

Natürlich bedarf das derzeitige Globalisierungsmodell der Anpassung, besonders durch eine umfassende Verstärkung des sozialen Sicherheitsnetzes in den hoch entwickelten Volkswirtschaften und, soweit möglich, auch in den Schwellenmärkten. Doch eine derartige Resilienz zu schaffen, heisst nicht, dass man das gesamte System einreissen und neu anfangen muss.

Wie reagieren Preise und Zinsen?

Die USA haben in der Deglobalisierung mehr zu verlieren, als einige ihrer Politiker, auf der Rechten wie auf der Linken, zu erkennen scheinen. Zunächst einmal ist das globale Handelssystem Teil eines Pakts, in dem die USA Hegemon einer Welt sind, in der es für die meisten Länder – auch für China – wichtig ist, die internationale Ordnung am Funktionieren zu halten.

Abgesehen von politischen Auswirkungen birgt die Deglobalisierung für die USA auch wirtschaftliche Risiken. Besonders sind viele der günstigen Faktoren, die es der US-Regierung und amerikanischen Konzernen heute gestatten, Kredite in grösserer Höhe aufzunehmen als jedes andere Land, vermutlich mit der Rolle des Dollars im Zentrum des Systems verknüpft. Ein breites Spektrum wirtschaftlicher Modelle zeigt, dass die Finanzglobalisierung bei steigenden Zöllen und zunehmenden Handelsspannungen zumindest proportional zurückgeht. Dies impliziert nicht nur einen steilen Rückgang der Gewinne der multinationalen Konzerne und des Aktienvermögens (womit einige keine Probleme haben dürften), sondern könnte auch einen deutlichen Rückgang der Auslandnachfrage nach US-Schuldpapieren zur Folge haben.

Das wäre alles andere als ideal in einer Zeit, in der die USA zur Wahrung ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Stabilität enorme Kredite aufnehmen müssen. Genau wie die Globalisierung ein wichtiger Faktor für die heutige geringe Inflation und die niedrigen Zinsen ist, könnte eine Umkehr des Prozesses Preise und Zinsen irgendwann in die andere Richtung bewegen. Dies gilt besonders angesichts eines wahrscheinlich lang andauernden negativen Angebotsschocks durch Covid-19.

Nachfrage nach Dollar betroffen

Es versteht sich von selbst, dass es noch weitere Probleme gibt, die eine internationale Zusammenarbeit erfordern, nicht zuletzt den Klimawandel. Es wird sogar noch schwieriger sein, die Entwicklungsländer zur Begrenzung ihrer CO2-Emissionen zu motivieren, wenn der Zusammenbruch des Welthandels den deutlich stärksten gemeinsamen Anreiz untergräbt, den Länder zur Wahrung des Weltfriedens und des globalen Wohlstands haben.

Nicht zuletzt besteht, auch wenn Covid-19 bisher Europa und die USA härter getroffen hat als die meisten einkommensschwachen Länder, noch immer ein enormes Risiko einer humanitären Tragödie in Afrika und anderen armen Regionen. Ist dies wirklich der richtige Zeitpunkt, die Fähigkeit dieser Länder zu untergraben, auf eigenen Füssen zu stehen?

Selbst wenn die USA, was die Auswirkungen der Deglobalisierung auf die übrige Welt angeht, bewusst wegsehen, sollten sie bedenken, dass die derzeitige grosse Nachfrage nach auf Dollar lautenden Wertpapieren stark von eben dem enormen Handels- und Finanzsystem abhängt, das einige amerikanische Politiker gern zurückstutzen möchten. Geht die Deglobalisierung zu weit, bleibt kein Land verschont.

Copyright: Project Syndicate.