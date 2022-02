Dekantiert

Der CO2-Abdruck einer Flasche Wein

In Zeiten des Klimawandels wird jeder Genuss unter die Lupe genommen. Das ist bei Pinot Noir, Sauvignon Blanc und Humagne Rouge nicht anders. Auch Weingeniesser machen sich zunehmend Gedanken über die mit Wein verbundene CO2- Klimabelastung. Vielleicht kaufen sie nur noch Bio-Weine ein oder verzichten auf Weine, die aus Australien, Südafrika oder Kalifornien importiert werden. Damit wollen sie die Umweltbelastung reduzieren. Offensichtlich ist der CO2-Fussabdruck bei einer Flasche Wein aber nicht.

Ausser Weinanbau und Weinbereitung beeinflussen primär die Verpackung und der Transport die CO2-Bilanz. Dabei ist die Verpackung für 45% und der Transport für 25% des CO2-Fussabdrucks einer Flasche Wein verantwortlich. Da die Glasflasche aus diversen Gründen für Qualitätsweine noch und vermeintlich fast alternativlos scheint, soll der Fokus hier auf den Transport gelegt werden, gilt doch der Transport von Waren rund um die Welt als besonders klimaschädlich.

Nehmen wir als Beispiel eine Weinflasche aus Übersee. Genauer gesagt aus dem Westen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein kalifornischer Tropfen wird typischerweise in einem Weinbaubetrieb im Napa Valley oder Sonoma County in eine Flasche abgefüllt. Diese wird dann gemeinsam mit 5000 weiteren Flaschen per Lastwagen einige Kilometer in ein Verteilzentrum gefahren. Dort erfolgt die Umladung in einen Container, der dann mit 12 000 Weinflaschen Inhalt zum nächstgelegenen Hafen gebracht wird.

Im Hafen wird der Weinflaschen-Container mit vielen anderen Containern auf einen Frachter geladen und 17 000 Kilometer weit über durch den Panamakanal und über den Atlantik bis zum Hafen von Rotterdam in Holland transportiert. Hier wird er erneut umgeladen; diesmal auf ein Rheinschiff, das ihn 700 Kilometer weit den Rhein hinauf bis nach Basel bringt. Die letzte Etappe übernimmt dann wieder ein Lastwagen, der den Weincontainer in ein Basler Verteilzentrum bringt, von wo er zu den Weinhändlern transportiert wird. Insgesamt hat die Weinflasche damit vom Erzeuger in Kalifornien bis zum Weinhändler in der Schweiz 18 000 Kilometer zurückgelegt.

Der Transport der Weinflasche aus Kalifornien – in diesem Beispiel um die halbe Welt – schlägt laut Studien mit 200 Gramm Kohlendioxid zu Buche. Auf unseren Alltag umgerechnet entspricht diese CO2-Menge einer Fahrt von 1,5 Kilometern mit dem Privatauto. Beim Einkauf emittieren wir also in etwa noch einmal dieselbe Menge Kohlendioxid pro Flasche zusätzlich. Die wenigen letzten Kilometer, die der kalifornische Wein auf seinem Gesamtweg von der Erzeugerabfüllung bis zum Endverbraucher zurücklegt, verursachen demnach oft einen erheblichen Teil der gesamten CO2-Emission.

Das Beispiel der Reise der Weinflasche aus Kalifornien beschränkt sich auf die Transportkette, an deren Beginn und Ende das Weingut respektive der Detailhandel stehen. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass für zahlreiche Weingüter in Europa und Übersee der Klimaschutz eine wichtige Zielsetzung ist und sie eine CO2-neutrale Weinherstellung anstreben. Ähnlich sieht es bei den grossen Detailhändlern aus, die in der Schweiz weit mehr als die Hälfte der Weinverkäufe abwickeln. Auch sie sind sich ihrer Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz bewusst und ergreifen weitreichende Massnahmen, um den CO2-Fussabdruck der Weine zu reduzieren.

Das Beispiel zeigt, dass das klimafreundliche Einkaufen nicht einfach ist. Gleichzeitig bedeutet es aber nicht, dass wir nun mehr Weine aus Übersee kaufen sollen. In Zeiten des Klimawandels dürfen wir weiterhin Wein geniessen, denn dieser ist im Vergleich zu zahlreichen anderen Bereichen kein Klimatreiber. Das Weinbeispiel zeigt jedoch den Einfluss, den wir selbst mit unseren Entscheidungen als Verbraucher auf die CO2-Bilanz unseres Konsums haben.