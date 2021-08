Delta-Ausbruch in den USA erschreckt die Welt

An den Finanzmärkten wachsen die Sorgen der Anleger vor den Folgen der aktuellen Pandemiewelle. An den Anleihenmärkten sinken die Renditen. Zugleich schwächeln Aktiensektoren, die von erneuten Einschränkungen betroffen wären. Erste Ökonomen wie die von Goldman Sachs senken ihre Prognosen für das Wachstum in den USA.

Besonders in den Vereinigten Staaten gerät das Gesundheitssystem wieder stärker unter Druck. Europäische Länder wie Grossbritannien, Spanien oder die Niederlande hatten seit dem Frühjahr zwar auch stark steigende Ansteckungszahlen gemeldet.

Doch zeigte sich hier zunächst, dass die Deltavariante des Virus weniger gefährlich wirkt. Gerade die Impfung der älteren Menschen half bisher, dass weniger Patienten sterben und ins Spital müssen. Für die Schweiz bedeutet dies, dass sich das Land auf die bisherigen Erfahrungen in Europa nicht verlassen kann.

Die Eidgenossenschaft meldet mit 50% einen ähnlich geringen Anteil an vollständig Geimpften wie die USA. Nach den neuesten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) lagen die Ansteckungen am Freitag bei mehr als 200 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (nach Berichtsdatum). Am Mittwoch will der Bundesrat über den Weg in die Normalisierung entscheiden.

Keine Entwarnung

Zuletzt hatte die Schweiz bis Mitte Januar wochenlang eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gemeldet. Doch nun ähnelt der Ausbruch dem in den Niederlanden im Juli (vgl. Grafik 3), als in nur wenigen Tagen die Ansteckungsrate auf 400 nach oben schoss. Durch die schnellen Einschränkungen wurde die Welle aber genauso schnell wieder gebrochen.

Noch Anfang August lag die 7-Tage-­Inzidenz in der Schweiz bei nur 57. Immerhin geht die wöchentliche Wachstumsrate mittlerweile wieder zurück. Erreichte sie noch am Dienstag einen Wert von 86%, ist sie mittlerweile auf 53% am Freitag gesunken. Doch eine Trendwende im Wachstum der Ansteckungszahlen ist damit noch nicht absehbar.

Besorgnis erregt in Europa die wachsende Zahl der Einweisungen von Covid-Erkrankten in die Spitäler in den USA: Im 7-Tage-Schnitt machen sie auf den amerikanischen Krankenbetten bereits 65% dessen aus, was auf dem bisherigen Höhepunkt im Januar gemessen wurde. Ähnlich sieht die Lage auf den Intensivstationen in den USA aus.

Israel meldet ebenfalls hohe Zahlen, hier stehen die Hospitalisierungen bereits bei 47% des bisherigen Rekords. Dabei dachte das Land lange, mit den schnellen Impfungen zu Beginn des Jahres die Pandemie erfolgreich eingedämmt zu haben. Doch mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz bei rund 500, nur Georgien und Kuba melden mehr – von den Ländern mit mehr als einer Million Einwohner. Israel will auch bei Menschen ab 40 Jahren eine dritte Dosis verabreichen. Die USA fangen im September mit der dritten Impfung an.

Die Schweiz meldet bisher 13% des Rekordstandes der Spitalbelegung vom Winter. Das ist zwar fünfmal so viel wie Mitte Juli, bei so geringen Zahlen sind starke Wachstumsraten aber nicht unüblich. Bei den Intensivpatienten kommt die Eidgenossenschaft allerdings bereits auf 31% des Rekords von Mitte November mit zuletzt starken steigenden Zuwächsen. Das sind mehr als in Frankreich, das sich wieder normalisiert hat. Deutschland, Österreich und Italien kommen auf einen Wert von knapp mehr als 11%.

Weiterhin wenig Todesfälle

In Grossbritannien schwinden derweil die Hoffnungen, wonach die Delta-Welle so schnell wie in den Niederlanden wieder an Kraft verliert: Die Fussball-EM hatte die Ansteckungszahlen im Juni und Juli noch etwas beschleunigt, was nach dem Ende des Events zunächst zu einer Entspannung führte.

Doch seit Anfang August steigen hier die Zahlen auch wieder: Bislang steht ein Plus von 17% zu Buche. Anders dagegen Spanien, das nach einem Rückgang um 56% jetzt weniger Ansteckungen zählt als die Schweiz.

Während oft noch die Spätfolgen der Covid-Krankheit unbekannt sind, sind die Todeszahlen ein kleiner Lichtblick. Sie liegen in der Schweiz gerade mal bei 2% des bisherigen Rekords wie auch in Deutschland. Frankreich kommt allerdings bereits auf fast 10% und Italien auf 5%. Keine beruhigenden Aussichten.