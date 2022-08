Dem globalen Immobilienboom geht die Luft aus

Was auch immer in der Weltpolitik und an den Finanzmärkten passiert – an den Immobilienmärkten scheint alles abzuperlen. Die Preise steigen munter weiter. Seit der Delle nach der Finanzkrise 2008/09 haben sich die Hauspreise in den USA mehr als verdoppelt. Bereinigt um die Inflation ist Wohneigentum teurer als zur Spitze des Immobilienbooms 2006.

In der Schweiz zeigen die Preise für Einfamilienhäuser schon seit der Jahrtausendwende kontinuierlich nach oben, in Deutschland hat der Markt vor zehn Jahren Fahrt aufgenommen. Auch im Verhältnis zu den Mieten und zu den Einkommen sind die Immobilienpreise in den meisten Industrieländern über die vergangenen Jahre nur gestiegen (vgl. Grafik).