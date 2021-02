Demokraten dringen weiter auf Coronahilfspaket

(Reuters) Nach Sondierungsgesprächen im Kongress dringt US-Präsident Joe Biden weiter auf ein 1,9 Bio. $ schweres Corona-Paket. Biden hoffe, dass es mit Unterstützung beider Parteien im US-Kongress verabschiedet werden könne, erklärte das Präsidialamt am Montag (Ortszeit). Auch wenn ein Treffen mit zehn republikanischen Senatoren produktiv verlaufen sei, so liefere deren auf 618 Mrd. $ abgespeckter Vorschlag in vielen Bereichen doch keine Antwort auf drängende Probleme. Biden pocht insbesondere auf Hilfen für Bundesstaaten und kommunale Verwaltungen, die in dem republikanischen Paket nicht vorgesehen sind.

Die republikanische Senatorin Susan Collins sprach von offenen und nützlichen Gesprächen, die jedoch keinen Durchbruch gebracht hätten. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Demokraten angesichts der anhaltenden Polarisierung im Kongress gewillt sind, ihr 1,9 Bio. $ schweres Paket notfalls auch ohne einen parteiübergreifenden Konsens durchs Parlament zu bringen. Mit dem vom demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, initiieren Plan B könnten sie Corona-Hilfsmassnahmen als Teil der Haushaltsplanung deklarieren und so in einem vereinfachten Verfahren durch beide Häuser des Parlaments bringen. Parlamentarischer Kniff Mit diesem im politischen Fachjargon als «Budget Reconciliation» bekannten Kniff wäre in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, keine Mehrheit von 60 Stimmen erforderlich. Laut Bidens Sprecherin Jen Psaki hat der US-Präsident den republikanischen Senatoren klargemacht, dass er weiter auf eine überparteiliche Lösung hoffe. Doch könne auch ein «Reconciliation-Paket» zum Ziel führen. Die Demokraten könnten das Massnahmenbündel letztlich mit der entscheidenden Stimme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris durchbringen, die in einer Pattsituation im Senat den Ausschlag geben kann. Experten haben allerdings darauf verwiesen, dass ein solches «Reconciliation»-Verfahren wohl mehr Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Zudem sei fraglich, ob dieser Prozess tatsächlich auf alle Teilvorhaben des Hilfsplans anwendbar sei. Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen sollte noch am Dienstag mit demokratischen Senatoren über das weitere Vorgehen beraten. Erst Ende vorigen Jahres hatte der Kongress nach langem Hin und Her ein 900 Mrd. $ schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht. Die US-Wirtschaft wird unabhängigen Experten des Kongresses zufolge dieses Jahr um 4,6% wachsen – auch angetrieben durch die Hilfspakete im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Diese hatte die US-Wirtschaft voriges Jahr auf eine historische Talfahrt geschickt: Das Bruttoinlandsprodukt brach mit 3,5% so stark ein wie seit 1946 nicht mehr. Insbesondere das Millionenheer von Arbeitslosen wieder in Lohn und Brot zu bringen, gilt als eine der grössten Herausforderungen für Bidens Regierung.