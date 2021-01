Demokraten liegen bei Stichwahl in Georgia vorn

(Reuters) Bei der Stichwahl für den Senat im Bundesstaat Georgia liegt auch der zweite Kandidat der Demokraten leicht vorn. Nach Auszählung von 98% der Stimmen entfallen dem Datenanbieter Edison Research zufolge 50,2% auf Jon Ossof. Damit liegt er 16’370 Stimmen vor dem Republikaner David Perdue, der auf 49,8% kommt. Sollte sich das bestätigen, könnten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden auch im Senat die Mehrheit übernehmen und damit «durchregieren». Edison Research zufolge setzte sich auch der Demokrat Raphael Warnock knapp gegen die Republikanerin Kelly Loeffler durch.

Wenn die Demokraten in Georgia beide Sitze im Senat den Republikanern abnehmen, entsteht in der Kongresskammer ein Patt. Dann darf die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris von den Demokraten die entscheidende Stimme abgeben. Die Partei hatte im November schon ihre Mehrheit in der zweiten Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, verteidigt.