Demokraten tun der Börse gut

An den Aktienmärkten jagten sich in den vergangenen Monaten die Rekorde. Die immer wieder neuen Höchststände der US-Börsen sieht der scheidende Präsident Donald Trump als persönliche Errungenschaft an. Die Best­marken von Dow & Co. führte er als ­Wiederwahlargumente an.

Doch der Verlauf der Aktienkurse ­korreliert weder mit den Zustimmungswerten für Präsidenten, noch besteht ein Kausalzusammenhang zwischen Person im Weissen Haus und Indexstand. Ob nun ein Bären- oder ein Bullenmarkt herrscht, ist vielmehr vom Konjunktur­zyklus und von der Geldpolitik abhängig. So werden die US-Indizes in den vergangenen Monaten vor allem von den ­rekordtiefen Zinsen, der Technologierally sowie vom Mangel an anderen Anlagemöglichkeiten gestützt.