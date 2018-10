Den Fakten treu bleiben

Plate 12 from Metamorphosis Insectorum, 1705By Maria Sibylla Merian (1647-1717) © Natural History Museum, London

Unser Unternehmen leitet seinen Namen von der bemerkenswerten Wissenschaftlerin, Künstlerin und Abenteurerin Maria Sibylla Merian ab. Tochter des nach Frankfurt ausgewanderten schweizer Verlegers Matthäus Merian, war sie im 17. Jahrhundert eine der ersten Vertreterinnen der wissenschaftlichen Gemeinde, die weithin verbreitete Mythen über ihre Zunft in Frage stellte. Sie hielt viele ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse und Beobachtungen in fein detaillierten Zeichnungen fest und gilt weithin als «die Frau, die die Schönheit der Wissenschaft offenbarte».

Maria Sibylla Merian verband Kreativität mit akribischer Beobachtung.

Wie ihre Zeichnungen erkennen lassen, verfügte Maria Sibylla Merian über eine bemerkenswerte Beobachtungsgabe. In einer Zeit, in der sich «Naturphilosophen» – wie Wissenschaftler damals bezeichnet wurden – oft auf antike Vorbilder beriefen, scheute sich Merian nicht, die Welt durch ihre eigenen Augen zu betrachten. Sie verband kreatives Denken mit grosser Liebe zum Detail.

Parallelen der Evolutionsbiologie und Finanzmärkte

Alle drei Fondsmanager des Global Equities Team bei Merian Global Investors verfügen über eine akademische Ausbildung, wenngleich in ganz verschiedenen Disziplinen: Mike Servent studierte Physik in Oxford. Amadeo Alentorn absolvierte ein Studium in Robotik und Computerwissenschaften, promovierte jedoch zum Thema Finanzmathematik. Und ich selbst habe medizinische Chemie studiert. Ich glaube, es ist hilfreich, dass wir aus drei ganz verschiedenen Bereichen kommen. In unserem gesamten Team, dem auch unser Stratege Justin Wells und unsere Senior-Analysten angehören, legen wir Wert auf kreatives Denken und Detailgenauigkeit.

Wer sich auf fortgeschrittenem Niveau mit Naturwissenschaften beschäftigt hat, ist sich vielleicht ein wenig bewusster, wie wenig wir wissen. Der modernen Physik zufolge wurden ca. 85% der gesamten Materie im Universum noch nie direkt beobachtet (dunkle Materie). Glauben wir der modernen Biologie, so wurde der Grossteil der heute weltweit lebenden Spezies noch nicht beschrieben, und die heute lebenden Spezies sind nur ein geringer Prozentsatz aller Arten, die je gelebt haben. Wie sich das erste Leben entwickelte, ob es Leben auf anderen Planeten gibt, und wie unser Gehirn Bewusstsein schafft, das sind einige der vielen unbeantworteten Fragen der Wissenschaft.

Die moderne Welt steckt inmitten einer technologischen Revolution, die mindestens so tiefgreifend ist wie die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts. Die heutige Revolution wird nicht von der mechanischen Entwicklung, sondern von Daten getrieben.

Im Bereich der Anlagen sollten die enormen, stetig wachsenden Datenmengen über Märkte und Unternehmen weder ignoriert noch einseitig gefiltert noch in Paradigmen und Annahmen gezwängt werden, die in der Vergangenheit vielleicht funktioniert haben, aber welche für die sich verändernde Marktumgebung nicht mehr geeignet sind. Der beste Ansatz für Anlagen ist meiner Meinung nach eine systematische Herangehensweise, die die Fakten ehrt – ein Ansatz, der wie der von Maria Sibylla Merian kreativ ist, aber die reale Welt in ihrer reichen Vielfalt und Einzigartigkeit genauestens beobachtet.