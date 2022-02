«Den Sieg über die Pandemie würde ich noch nicht erklären»

Die Diagnostiksparte hat den Grossteil des Umsatzwachstums (+8%) von Roche im vergangenen Jahr getragen. Ihre Einnahmen sprangen 29% auf 17,8 Mrd. Fr. Einen grossen Anteil am zusätzlichen Umsatz von mehr als 4 Mrd. Fr. hatten die Coronatests. Doch das Basisgeschäft mit Tests für mehr als 500 Biomarker habe fast die Hälfte des Wachstums getragen, hiess es an der Präsentation der Jahreszahlen am Donnerstag. Der CEO von Roche Diagnostics, Thomas Schinecker, bezeichnet die Nachfrage im Gespräch als sehr hoch.

Herr Schinecker, wurde Ihr Basisgeschäft nach dem Ende vieler Lockdowns von einem Nachholeffekt getrieben?

Ich glaube nicht, dass es ein Nachholeffekt, sondern eine natürliche Steigerung ist. Wir sind auch deshalb so gefragt, weil wir hochautomatisierte Lösungen anbieten. Das Hauptproblem der Labors ist momentan der Personalmangel. Unsere Systeme kann man über Nacht selbstständig laufen lassen. Ausserdem ist der Durchsatz extrem hoch. Die meisten Mitbewerber spielen in der Liga unseres neuen Einstiegsmodells Cobas 5800. Dieses System kann in einer Acht-Stunden-Schicht über 200 Ergebnisse verarbeiten. Unser Cobas 8800 kann in dieser Zeit rund 2000 Testresultate liefern. Während der Pandemie haben wir ausserdem die Preise nicht erhöht. Das war nicht die Norm im Markt. Wir haben gezeigt, dass wir zuverlässig und fair sind. Viele Kunden wollen nun auch deshalb längerfristig vermehrt mit uns arbeiten.