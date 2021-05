Den Wettbewerb schützen

Das geltende Kartellgesetz ist gleichsam ein Kind der Ablehnung des EWR durch das Schweizer Volk im Dezember 1992. Wenige Tage nach dem historischen Urnengang legte der Bundesrat sein Programm für eine «marktwirtschaftliche Erneuerung» vor. Teil des Programms war eine grundlegende Revision des Kartellgesetzes.

Das alte Gesetz schützte weniger den Wettbewerb als die Unternehmen vor dessen unliebsamen Auswirkungen – von einer griffigen Wettbewerbspolitik konnte keine Rede sein. 1995 stimmte das Parlament dem von Grund auf revidierten Gesetz zu. Der nun 25-jährige Erlass orientiert sich am ökonomischen Vorbild der EU-Wettbewerbsgesetzgebung. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass Wettbewerbseinschränkungen zu höheren Preisen, schlechterer Qualität und niedrigerer Effizienz führen. Das neue Gesetz bekannte sich zum Schutz des wirksamen Wettbewerbs.

Die neue und ausgebaute Wettbewerbskommission (Weko) konnte nun auch Verfügungen erlassen. Schon 2003 folgte eine erste Revision des Gesetzes. Die Weko erhielt damit auch die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen, und konnte gegebenenfalls Bussen verhängen.

Die Weko hat sich früh auf drei Formen von Wettbewerbsbeschränkungen konzentriert. Es sind dies die sogenannten und fast immer schädlichen horizontalen Abreden auf derselben Marktstufe (Preise, Mengen, Gebiete) sowie der Missbrauch von Marktmacht. Hinzu kommen die vertikalen Absprachen, also über mehrere Marktstufen hinweg.

Hier allerdings geht die Weko oft zu schematisch vor, denn nicht jede vertikale Preisbindung oder jeder vertikale Gebietsschutz ist volkswirtschaftlich schädlich. Bedauerlicherweise hat das Bundesgericht hier Leiturteile im Sinn der Weko gefällt. Dennoch kann festgehalten werden, dass das Kartellgesetz und die Weko dem Wettbewerb auch im Inland insgesamt zu einem höheren Stellenwert verholfen haben.

Eine neue Herausforderung – oder, schärfer formuliert, eine Strafaufgabe – wartet schon auf die Weko: Im Rahmen der demnächst zu Gesetzeskraft erwachsenden «Fair-Preis-Initiative» muss sie das Konzept der relativen Marktmacht umsetzen. Diese ist schon dann gegeben, wenn ein Kunde oder ein Lieferant von einem einzigen Unternehmen abhängig ist – ein sehr häufiger Fall. Obwohl der frühere Präsident der Weko, Vincent Martenet, mehrmals festgehalten hatte, das Konzept sei praktisch kaum umsetzbar, hat nun die Kommission wohl oder übel mit den Arbeiten hierzu begonnen.

Wie die Umsetzung genau aussehen wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Kommissionspräsident Andreas Heinemann hielt am Rande der Jahresmedienkonferenz der Weko am Dienstag fest, das Ganze könnte im schlimmeren Fall auch kontraproduktiv wirken. Wird das Konzept im Inland zum Schutz von kleinen Unternehmen angewendet, könnte es gar preistreibende Effekte zeitigen – ziemlich genau das Gegenteil dessen, was die Initianten anstreben. Das wäre auch ein Bärendienst im Kampf gegen die vermeintliche Hochpreisinsel Schweiz.