Denkt Ihr Unternehmen bei den Finanzen schon weit genug?

Im Working Capital Management ist Supply Chain Finance das Thema der Stunde. Indem Unternehmen ihre Geldflüsse in der gesamten Lieferkette steuern, bieten sich Win-win-Chancen für alle Beteiligten.

Unternehmen, die ihre Finanzen umsichtig steuern, machen die Bewirtschaftung ihres Nettoumlaufvermögens zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Wie etwa die Siemens (SIE 113 1.35%) Schweiz AG. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit einem ganzheitlichen Working Capital Management nicht nur die Liquidität verbessert werden kann. Durch die Reduzierung von Working Capital kann der gesamte Geschäftswertbeitrag erhöht und die Prozesskosten können reduziert werden», betont Rolf Renz, CFO der Siemens Schweiz AG.

Rolf Renz, CFO Siemens Schweiz AG Rolf Renz nimmt am Swiss WCM Summit 2018 teil: «Ich habe mich längst mit dem WCM-Virus infiziert und will damit auch andere anstecken.»

Potenziale entlang der Supply Chain nutzen

Indem Unternehmen ihre Bestände, Liquidität, Kreditoren und Debitoren optimieren, schaffen sie flexibel finanziellen Handlungsspielraum und verbessern die operative Marge. Und dies über die Unternehmensgrenzen hinaus. Mit einem professionellen Working Capital Management (WCM) erschliessen KMU und Konzerne Potenziale über die gesamte Lieferkette bzw. Supply Chain hinweg. Exakt an diesen Schnittstellen zu Lieferanten und Abnehmern eröffnet das Trendthema Supply Chain Finance (SCF) vielversprechende Möglichkeiten.

Wer finanziert was und wie?

Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welcher Akteur (zum Beispiel der Lieferant oder Logistikdienstleister) in der Kette was (zum Beispiel Warenbestände) und wie (zum Beispiel durch Factoring oder Bestandsübernahme) finanziert. Bekannte SCF-Lösungen sind Factoring zur Optimierung der kundenseitigen Zahlungsströme, Reverse Factoring zur Optimierung der lieferantenseitigen Zahlungsströme sowie Dynamic Discounting als verfeinerte, dynamische Skontomodellvariante.

Schweizer Unternehmen hinken hinterher

Doch inwieweit machen sich Schweizer Unternehmen SCF-Lösungen wie Factoring zunutze, und wie ist die Entwicklung im internationalen Vergleich? «Etwa in Relation zu Deutschland oder UK haben Schweizer Unternehmen – ausgenommen die grossen Konzerne – Nachholbedarf. Sie sind bei der Nutzung von Factoring zögerlich und hinken nach wie vor rund fünf bis zehn Jahre hinterher», betont Dr. Daniel Maucher, Leiter Lösungsentwicklung und Betrieb WCM bei der PostFinance AG.

Factoring legt Schattendasein ab

Diese Aussage untermauert ein Blick auf die Factoring-Zahlen von Statista. Eindrücklich ist der Vergleich mit Deutschland: In Relation zum Bruttoinlandprodukt war die Factoring-Nutzung 2016 hierzulande zwölfmal kleiner als im Nachbarland. Jedoch – und davon sind die Experten überzeugt – legt Factoring in der Schweiz sein Schattendasein ab. Zwar nicht so schnell wie in Europa, wo die Vereinigung Factors Chain International das Wachstum für 2017 auf rund 7 Prozent schätzt, aber konstant.

Die Highlights am Swiss WCM Summit 2018

SCF ist denn auch das Leitthema des diesjährigen WCM Summit vom 28. August 2018 im Aura in Zürich, der auf die Agenda aller Geschäftsführer, Finanzverantwortlichen und Unternehmer gehört. Der WCM-Fachanlass des Jahres wird von der Schweizerischen Post, PostFinance und dem Supply Chain Finance-Lab an der Universität St. durchgeführt und bietet einen Nachmittag voller Highlights:

