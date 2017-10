Der Aktienkurs von Panalpina nimmt viel vorweg

Panalpina (PWTN 140.1 0.07%) ist sowohl in der Luft- wie in der Seefracht ungefähr Nummer fünf weltweit. Das Basler Unternehmen wird seit 1969 von der Ernst-Göhner-Stiftung kontrolliert. 2005 wurde Panalpina an die Börse gebracht, um das Vermögen der Stiftung breiter zu streuen.

Drei Jahre lang, bis zur Finanzkrise, profitierte der Frachtlogistikkonzern von einem ausserordentlich günstigen, von rascher Globalisierung geprägten Branchenumfeld. Offensichtlich versäumten es die Führungsgremien jedoch, in guten Zeiten das für die betriebliche Effizienz zentrale IT-System zu modernisieren.

Seit 2008 hapert es. Im Unterschied zur drei bis vier Mal grösseren Kühne + Nagel (KNIN 180.6 0.06%) (K+N) ist es Panalpina nicht gelungen, an die frühere Profitabilität anzuknüpfen. Im ersten Semester 2017 erwirtschaftete das Unternehmen in der Luftfracht eine operative Marge von 13% (Ziel bis 2020: 25%). In der Luftfracht resultierte ein Betriebsverlust (Zielmarge: 20%). So viel ist jetzt schon klar: Der erhoffte Gewinnschub wird 2017 ein weiteres Mal ausbleiben.

Grund ist nicht nur der anhaltende Margendruck im Geschäft, sondern auch die Verzögerung im umfassenden Wechsel der IT-Plattform. Ursprünglich ging Panalpina davon aus, 2015 mehr als die Hälfte der Transaktionen über das neue System abzuwickeln. Nun wird es 2018. Die auf 150 Mio. Fr. geschätzten Projektkosten werden bedeutend höher ausfallen.

Verwaltungsratspräsident Peter Ulber verdeutlicht im Interview, dass Panalpina akquisitionsfreudiger wird. Zudem ist nicht nur er überzeugt, der Erfolg des neuen IT-System sei nur noch eine Frage der Zeit, sondern auch Investoren. Es erstaunt immer wieder, wie rasch sich der Aktienkurs nach einer Korrektur aufbäumt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2018 von 31 ist hoch und setzt eine Gewinnsteigerung von 45% voraus. Für das Folgejahr gehen die zwanzig Finanzanalysten, die Panalpina regelmässig verfolgen, von einem Gewinnwachstum von weiteren 40% voraus. Erfüllen sich beide Prognosen, sind Panalpina noch mit einem KGV von 22 bewertet und damit günstiger als K+N (24). In den nächsten Monaten gibt es aber wohl günstigere Kaufmomente als jetzt.