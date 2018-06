Der Arbeitsmarkt trocknet aus

Die Nachrichten sind gut: Die Schweizer Wirtschaft befindet sich gemäss den neuesten Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco auf strammem Wachstumskurs, die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosenrate sinkt. Hinter diesen guten Nachrichten verbirgt sich allerdings auch ein nicht zu unterschätzendes Problem: Der Arbeitsmarkt ist am Austrocknen.

Die Beschäftigung wächst zwar noch, aber langsamer. Derzeit sind in der Schweiz gut 5 Mio. Menschen in Lohn und Arbeit – so viele wie noch nie. Die Arbeitslosenquote sinkt rasch und deutlich. Im Mai betrug sie 2,4%, im April waren es 2,7% und im Mai 2017 gar 3,1%. Mit anderen Worten: In der Schweiz herrscht Vollbeschäftigung.

Zudem nimmt die Zuwanderung ab. Das hat mit den restriktiveren Zuwanderungsbestimmungen und vor allem mit der besseren Konjunktur in den wichtigsten Herkunftsländern zu tun. Schliesslich gehen die geburtenstarken Jahrgänge langsam, aber sicher in Pension. Allein aufgrund dieses Effekts werden in der Schweiz in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Zehntausende von Arbeitskräften fehlen.

Immer mehr Unternehmen melden Schwierigkeiten in der Personalsuche, besonders von Fachkräften. Die vom Bund lancierte Fachkräfteinitiative konnte daran wenig ändern. Eine neue Studie der Credit Suisse (CSGN 15.23 1.06%) («Fokus Arbeitsmarkt, Die stille Reserve dürfte weiter ‹still› bleiben») bestätigt die beschränkten Arbeitskraftreserven im Inland.

Die Studie ortet zwar stille Reserven bei Frauen und älteren Arbeitnehmenden, doch sie kommt zum Schluss, dass diese volumenmässig eher bescheiden sind und sich – unter dem Regime der heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen – freiwillig wohl nur schwer mobilisieren lassen.

Im makroökonomischen Umfeld wird sich im laufenden und im kommenden Jahr kaum Wesentliches ändern. Das Seco geht in seiner Prognose von einem guten Wachstum und einer Arbeitslosenquote von weiterhin unter 3% aus. Das heisst, der Arbeitsmarkt trocknet zusehends aus. Die sich abzeichnende Arbeitskräfteknappheit in den kommenden Jahren könnte zu einer ernsthaften Wachstumsbremse werden. Die Unternehmen werden vermehrt dahin ziehen, wo sie genügend und gut ausgebildete Arbeitskräfte finden.

Wohl nahezu die einzige Möglichkeit, das hiesige Arbeitskräftepotenzial spürbar zu erhöhen, ist ein höheres Rentenalter. Immer mehr über 65-Jährige würden gerne weiter arbeiten – und die Unternehmen werden schon bald froh sein, wenn sie dies auch tun.

Eine Erhöhung des Rentenalters drängt sich auch mit Blick auf die Finanzierung der Altersvorsorge auf. Die Rechnung, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner finanzieren müssen, kann auf Dauer nicht aufgehen. Es ist kaum zu glauben, dass sich die Politik immer noch weigert, dies zur Kenntnis zu nehmen und sich der Rentenaltersdiskussion verschliesst.