Der asiatische Warren Buffett will noch mehr

Auch in seinem fortgeschrittenen Alter ist Li Ka-shing wachsam wie eh und je. Wenn der Hongkonger Tycoon eine Kaufgelegenheit sieht, schlägt er zu im Stil des amerikanischen Starinvestors Warren Buffett, mit dem er oft verglichen wird. Wie vergangene Woche in Grossbritannien, als er den Bierbrauer Greene King, zu dem ebenfalls eine Pubkette gehört, kaufte. Der Kaufpreis belief sich auf umgerechnet 5,6 Mrd. $ inkl. Schulden. Dass er den Deal in einer Schwächephase des Pfunds abschloss, ist alles andere als Zufall. Marktkenner sagen über ihn, dass er Value darin sieht, zu Ausverkaufspreisen angebotene britische Assets zu kaufen. So haben die Aktien von Greene King in den vergangenen Jahren rund 40% ihres Werts eingebüsst.

