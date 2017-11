Der Aufschwung findet ohne die Schwellenländer statt

Die Weltwirtschaft drückt aufs Tempo. Vor allem den USA und Europa lief es schon lange nicht mehr so gut. Nur in den Schwellenländern ist der Aufschwung noch immer nicht so richtig angekommen. Das zeigen die neusten Industrie-Einkaufsmanagerumfragen. Ihre Ergebnisse sind ein zuverlässiger Frühindikator für den Gang der Wirtschaft.

Der globale, nach Wirtschaftskraft gewichtete Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managing Index, PMI) von J. P. Morgan ist im Oktober auf 53,5 gestiegen, das höchste Niveau seit 2011. Das ist zum einen dem Boom in Europa zu verdanken. In der Währungsunion dürfte sich das Wachstum zum Jahresende sogar nochmals beschleunigen. Der Industrie-PMI ist von bereits rekordverdächtigen 58,1 auf 58,5 Punkte vorgerückt. So hoch war das Konjunkturbarometer seit achtzig Monaten nicht mehr. Seit Mitte 2013 notiert der Euroland-PMI ununterbrochen über der Wachstumsgrenze von 50.