Der Aufwärtstrend hält an

Die Gesundheitskosten in der Schweiz wachsen seit Jahren ohne Unterbruch – und schneller als die Wirtschaft und die Teuerung. 2016 erreichte das Wachstum 3,8%. Gemäss der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH betrug der Zuwachs 2017 rund 3,5%, im laufenden Jahr dürften es 3,8% sein und 2019 etwa 3,9%.

Immerhin: Die Schweiz ist nicht das einzige Land, das mit diesem Phänomen konfrontiert ist. Auch in der OECD steigen die Gesundheitskosten stetig an. Gemäss neuesten Zahlen («Spending on Health: Latest Trends») stiegen sie im OECD-Schnitt 2016 3,4%. 2017 sollte sich eine Abschwächung auf 2,5% ergeben haben. Davon ist in der Schweiz nichts zu spüren.

Im OECD-Vergleich ist das Schweizer Gesundheitswesen das zweitteuerste. Gemessen am Bruttoinlandprodukt erreichte es 2017 gemäss der OECD einen Anteil von 12,3%. Höher waren die Kosten nur in den USA mit 17,2%. Auch gemessen an den Ausgaben pro Kopf liegt die Schweiz mit gut 8000 $ auf Rang zwei hinter den USA mit mehr als 10 000 $.

Das Schweizer Gesundheitswesen ist nicht nur teuer, es ist qualitativ auch hochstehend, das ist unbestritten. Aber ob es so viel besser ist als etwa in Luxemburg, Norwegen oder Deutschland mit deutlich niedrigeren Kosten, wäre noch zu prüfen. Wie in allen anderen Ländern wirken in der Schweiz zwei kostentreibende Faktoren, die politisch kaum zu beeinflussen sind: die Alterung der Bevölkerung sowie der medizinische Fortschritt.

Die Schweiz ist als Hochlohn- und Hochpreisland prädestiniert für hohe Gesundheitskosten. Das schweizerische Gesundheitswesen ist zudem kompliziert und intransparent. Oft ist unklar, wer für welche Kosten aufkommt. Da kaum ein Leistungsbezüger seine vollen Kosten trägt, hat das Gesundheitswesen Züge eines Selbstbedienungsladens angenommen.

Zwei Volksinitiativen wollen Gegensteuer geben. Die CVP verlangt, dass die Kosten nur entsprechend der Gesamtwirtschaft wachsen dürfen und eine Kostenbremse einzuführen ist. Was geschieht, wenn die Kostengrenze überschritten wird, ist offen. Die SP will mit einem Vorstoss erreichen, dass kein Haushalt mehr als 10% der verfügbaren Einkommens für die Prämien ausgeben muss.

Beide Initiativen setzen lediglich an den Symptomen – den hohen Kosten – an. Sie führen im Wesentlichen zu einer Umlenkung von Kostenströmen und im schlimmeren Fall zu einer Rationierung von Gesundheitsleistungen. Um das Kostenwachstum zumindest einzudämmen, wäre eine andere Stossrichtung angezeigt.

Der im Gesundheitswesen beinahe verschwundene Wettbewerbsgedanke muss gestärkt werden. Gesundheitsökonomen verweisen an erster Stelle auf den Vertragszwang zwischen Versicherern und Leistungserbringern – er müsste dringend aufgehoben werden. In der Politik stossen derartige Ideen auf wenig Gegenliebe, sie bleibt lieber bei der Symptomtherapie. Der Trend der steigenden Gesundheitskosten dürfte sich demnach fortsetzen. Die Schweiz wird ihren unrühmlichen Spitzenplatz innerhalb der OECD vorerst behalten.