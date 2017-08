Der Ausstieg von Schindler hat Also beflügelt

Es gibt spannendere Börsenstorys als die von Also (ALSN 125 0.08%) – und weniger komplizierte. Im Prinzip sorgt der IT-Distributor dafür, dass die Ware vom Hersteller zum Händler kommt. 15 Logistikzentren betreibt das Unternehmen europaweit. Nach eigenen Angaben versendet es jährlich mehr als zehn Millionen Warensendungen. Pro Tag verschickt Also 40 000 Geräte im Auftrag an Kunden. Seit kurzem verkauft das Unternehmen Produkte auch virtuell über eine Cloud-Plattform. Darüber lassen sich 700 Cloud- und IT-Services buchen, etwa das Office-Paket von Microsoft (MSFT 73.205 0.01%).

Die Entwicklung unter CEO Gustavo Möller-Hergt war zuletzt zwar erfreulich, die Aktien dennoch wenig interessant für ein breites Publikum. Bis im vergangenen Jahr betrug der Streubesitz der Also-Papiere nur 20%. Zwei Grossaktionäre dominierten das Aktionariat. Einer davon, der Lifthersteller Schindler (SCHP 209.1 0%), ist über eine Wandelanleihe ausgestiegen. Der zweite, die deutsche Droege-Gruppe, hält weiterhin 51,3%. Bereits Ende letzten Jahres hatte sich die Zahl institutioneller Investoren und Kleinanleger bei Also auf 1708 fast verdoppelt und dürfte sich seither weiter erhöht haben. Im Mai hat Schindler die meldepflichtige Schwelle von 3% der Also-Aktien unterschritten.

Ein Problem des einst geringen Streubesitzes jedoch ist geblieben: Lediglich zwei Wertschriftenhäuser haben die Also-Papiere auf dem Radar. «Durch den Ausstieg von Schindler hat sich im Geschäft von Also nichts geändert», erklärt CEO Möller-Hergt. «Unser Free Float und die Gewichtung in den Aktienindizes jedoch sind gestiegen, und die Coverage von Analysten wird sich voraussichtlich über die Zeit verbreitern.»

Schindlers Ausstieg hat die Also-Papiere beflügelt: In den vergangenen drei Jahren haben sie sich 127% verteuert, seit Anfang Jahr allein 39%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2017 erreicht 15. Der US-Rivale Tech Data kommt auf ein KGV von 14. Der Konkurrent Ingram Micro wurde von der chinesischen HNA aufgekauft. Also zahlt eine Dividende. Die Rendite liegt aktuell bei 1,8%.

Möller-Hergt will weiter an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens arbeiten (vgl. Artikel oben). Für mittelfristig orientierte Anleger sollte sich ein Engagement auszahlen, auch wenn der Kursanstieg nun sicher nicht mehr so rasant verlaufen wird wie in jüngerer Zeit. «Wie die Aktien oder der Kapitalmarkt sich entwickeln, das kann ich nicht sagen», erklärt der CEO. «Eines weiss ich genau: Unser Unternehmenswert wird durch höhere Profitabilität steigen.»