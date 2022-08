Der Banker hinter der Google Cloud

In der Zürcher Bärengasse 25 könnte eine Schweizer Privatbank beheimatet sein. An der Klingel wird man jedoch eines Besseren belehrt: Es handelt sich um ein neues Büro des Tech-Riesen Google, Kantine und hippe Einrichtung inklusive. FuW hat dort, zwei Hausecken vom Paradeplatz, den neuen Chef von Google Cloud Alps, Roi Tavor, getroffen. Er verantwortet seit Ende Juni das Cloud-Geschäft für Österreich und die Schweiz und bringt Erfahrung aus dem Banksektor mit.

Googles globales Cloud-Geschäft schreibt Verluste, wächst jedoch extrem schnell und befindet sich auf Aufholjagd. AWS, der Cloud-Service von Amazon, gilt neben Microsofts Azure als Vorreiter am Cloud-Markt. Wieviel Umsatz Google Cloud in der Schweiz erwirtschaftet, ist nicht bekannt. Fest steht, dass rund 15% des Cloud-Umsatzes aus der Finanzbranche kommen. Möglicherweise angesichts der Wachstumsambitionen des US-Mutterkonzerns zu wenig: Roi Tavors Vorgänger Christian Martin war nur rund ein Jahr als Alps-Chef tätig.

Aus dem Private Banking

Tavor, der in Basel Rechtswissenschaft studiert hat, arbeitete über zehn Jahre bei der Privatbank Julius Bär, zuletzt als Teil des Management Advisory Boards. 2018 verliess er die Bank, um in New York ein Start-up zu gründen. Nummo betrieb eine Applikation zur zentralen Verwaltung der persönlichen Finanzen – ein «Cockpit», wie er erklärt. In Folge der Coronakrise wurde es mit den Finanzierungsrunden schwieriger und Nummo, das insgesamt fünfzehn Leute beschäftigte, musste schliessen. Für ihn ging es wieder zurück in die Schweiz, wo er 2021 den Bereich der Finanzdienstleistungen für Google Cloud Schweiz übernahm.