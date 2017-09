Der beschleunigte Abschied vom Libor

Am Ende hat wohl gar nicht die Serie an Skandalen dem Londoner Referenzzins Libor den Garaus gemacht. Sondern der Fakt, dass der Gigant des Finanzmarkts auf tönernen Füssen steht.

Zwar basiert eine riesige Zahl von Finanzinstrumenten im geschätzten Umfang von 400 000 Mrd. $ auf dem Libor. Gleichzeitig aber ist der Markt der unbesicherten Kredite zwischen Banken, auf dem der Libor basiert, am austrocknen.

Nur noch bis 2021 sind Banken in London verpflichtet, Angaben zur Libor-Berechnung zu liefern. Das kündigte die britische Finanzaufsicht FCA im Juli an. Danach wird der Libor noch unzuverlässiger. An einer Veranstaltung an der SIX Swiss Exchange am Freitag wurde die wahrscheinliche Nachfolge besprochen: der Saron vgl. Textbox. Von Abschiedsschmerz zum Libor war nichts zu spüren.