Der britische Wirtschaftsmotor brummt

Einmal mehr müssen die Ökonomen der Bank of England und der grössten Geldhäuser des Landes über die Bücher: Zum zweiten Mal in Folge haben sie sich in ihren Prognosen deutlich geirrt. Wie die am Freitag publizierten Daten des Office for National Statistics (ONS) zeigen, ist die britische Volkswirtschaft im vierten Quartal 0,5% gewachsen. Auf Jahresbasis resultiert ein Plus von 1,8% – wie bereits 2016. Die Zentralbank hatte für 2017 ursprünglich mit einer Verlangsamung gerechnet. Auch andere Experten sahen Schwierigkeiten, den britischen Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.