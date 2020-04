Der Bundesrat beschleunigt ein bisschen

Wirtschaftsminister Guy Parmelin diagnostizierte am Mittwoch ein «Morgenrot am Wirtschaftshimmel», auch wenn es allerdings immer noch dunkle Wolken gebe. In der Tat: Der Bundesrat hat anlässlich der Konkretisierung des weiteren Vorgehens zur Normalisierung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in der Schweiz eine leichte Beschleunigung angekündigt.

Dahinter dürften im Wesentlichen drei Beweggründe stehen. Zunächst verbessert sich die epidemiologische Lage fortlaufend; die Zahlen positiver Tests sinken, Spitaleinweisungen wegen Corona liegen in der Zwischenzeit nahe bei null.

Zudem dürften die in der vergangenen Woche überarbeiteten Konjunkturprognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco dem einen oder anderen Bundesrat in die Knochen gefahren sein. Die Rezession wird tief und schmerzhaft, und es wird klar, dass eine total ruinierte Wirtschaft das Gesundheitswesen nicht mehr tragen kann. Schliesslich dürften auch Positionsbezüge und Forderungen der Wirtschaft eine Rolle gespielt haben. Nach der Kampagne der Tourismusverbände ist der Fremdenverkehr rasch zu einem Thema geworden.

Ab dem 11. Mai werden nicht nur die Läden und die Schulen geöffnet, sondern auch Restaurants, kulturelle Institutionen und Teile des Sports können mit je spezifischen Schutzkonzepten wieder aktiv werden. Zudem sind auch schrittweise Lockerungen der Einreisebeschränkungen vorgesehen. Auf den 8. Juni vertröstet werden dagegen die Bergbahnen – der Tourismus wird sich nur sehr schleppend erholen können.

Der Bundesrat hat zudem die Unterstützungsmassnahmen für die Luftfahrt konkretisiert. Swiss und Edelweiss erleben derzeit ein nahezu vollständiges Grounding. Im Unterschied zu demjenigen der Swissair vor bald zwanzig Jahren ist dieses jedoch nicht selbst verschuldet, sondern letztlich politisch gewollt.

Es ist klar, dass der Bund dafür in der Verantwortung steht. Obwohl Swiss und Edelweiss keine schweizerischen Unternehmen mehr sind, hilft der Bund in der Erkenntnis, dass sie für die Wirtschaft und den Standort Schweiz von grösster Bedeutung sind. Er engagiert sich aber nicht wie einst im Fall von Swissair direkt mit flüssigen Mitteln. Vielmehr sollen auch die Fluggesellschaften für ihre Liquiditätsbedürfnisse vom Bund garantierte Kredite erhalten. Ein Bankenkonsortium stellt maximal 1,25 Mrd. Fr. bereit, davon werden 85% durch den Bund garantiert.

Die zwei Grossbanken UBS (UBSG 10.56 -2.13%) und CS tragen vorerst bis zu 1 Mrd. Fr., weitere Banken sollen dazukommen. Die Bundesbürgschaft ist an klare Bedingungen geknüpft: Die Gelder dürfen nicht ins Ausland abfliessen, es dürfen keine Dividenden ausgeschüttet werden, bis die Kredite zurückgezahlt sind, und die internationale Anbindung der Schweiz muss garantiert bleiben. Zusätzlich beantragt der Bundesrat einen Nachtragskredit von 600 Mio. Fr., um allenfalls die flugnahen Infrastrukturen zu stützen.

Der Bundesrat ist glücklicherweise der Versuchung – bzw. Forderungen von Links-Grün –, diese Unterstützungsleistungen an klimapolitische Bedingungen zu knüpfen, nicht erlegen. Es muss darum gehen, die Anbindung der Schweiz sicherzustellen und nicht unter dem Deckmantel von Corona ökologische Politik zu betreiben.

Mit diesem Lockerungspaket, das grösser als zunächst erwartet und auch befürchtet ausgefallen ist, kann wohl das Allerschlimmste verhindert werden. Die Rezession ist unvermeidlich, die Arbeitslosenzahlen und die Staatsschulden schnellen in die Höhe. Die Wirtschaft wird jedoch nicht total zum Stillstand kommen – das ist trotz all des Elends immerhin als positiv zu vermerken.

Eine Frage allerdings bleibt offen, und es wird wohl nie eine schlüssige Antwort darauf geben: War der am 16. März verkündete und umgesetzte Lockdown wirklich nötig und angemessen, oder war er überrissen?