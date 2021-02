Der Bundesrat geht erhebliche Risiken ein

Vor Wochenfrist hatte der Bundesrat erste, zögerliche, Lockerungsschritte aus dem Coronalockdown vorgeschlagen. Es waren im Wesentlichen die Öffnung aller Läden, Aussenbereiche von Freizeitbetrieben und Sportanlagen sowie die Öffnung von Museen und Bibliotheken. Zudem sollten Jugendliche bis 20 Jahre mehr Spielräume erhalten. Die Ankündigung wurde von vielen als zu wenig weit gehend kritisiert, insbesondere die Gastronomie erhielt keine Perspektive.

Obwohl in den vergangenen Tagen sehr viele Stimmen auch in diesem Bereich eine Lockerung forderten, ging der Bundesrat nicht darauf ein, er bleibt im Wesentlichen bei seinem Plan. Sowohl die Kantone wie auch die Gesundheitskommission des Nationalrats forderten erste Lockerungsschritte auch in der Gastronomie im Verlauf des März. Hinzu kamen entsprechende Äusserungen aus der Zivilgesellschaft – man denke nur etwa an die von Jungfreisinnigen lancierte entsprechende Petition, die innerhalb weniger Wochen mehr als 250’000 Unterschriften erhielt. Volksinitiativen können von solchen Zahlen nur träumen.

Angesichts der vielfältigen Stellungsbezüge für weitergehende Öffnungen muss sich der Bundesrat die Frage gefallen lassen, warum er überhaupt Konsultationen durchführt, wenn er sich dann doch über die Ergebnisse hinwegsetzt. Viele Menschen haben nun wirklich genug von den Freiheitsbeschränkungen, zumal sich die epidemiologische Lage seit Wochen im Trend verbessert, wenn zuletzt auch, gemessen am 7-Tages-Wert, nur langsam. Ob die Zahlen nach einer Lockerung steigen, wie von vielen Experten erwartet, muss sich noch zeigen.

Der Bundesrat geht ein erhebliches Risiko ein, gleichsam das Volk zu verlieren. Massnahmen, wie sie seit Wochen gelten, lassen sich letztlich nur mit dem Volk umsetzen, nicht gegen das Volk.

Ebenso hat es der Bundesrat bis heute versäumt, darzulegen, ob die ergriffenen Massnahmen ein gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die epidemiologische Sichtweise und damit die Meinung des Bundesamts für Gesundheit sowie der Taskforce klar dominiert.

Der Bundesrat berücksichtigt die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in seiner Entscheidungsfindung viel zu wenig. Diese Aspekte werden vernachlässigt – das könnte zu erheblichen sozialen Problemen führen. Der Bundesrat steht in der Verantwortung.