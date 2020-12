Der Bundesrat wird einsam

Vor nur drei Tagen kündigte der Bundesrat wieder schärfere Massnahmen zur Eindämmung der Coronaepidemie an – just zu dem Zeitpunkt, an dem etwa die Westschweizer Kantone ihr restriktives Regime lockern wollten. Nun hat er am Freitag, nach einer Konsultation der Kantone, seine neuesten Massnahmen publik gemacht.

Die Landesregierung will, wie angekündigt, Restaurants, Geschäfte, kulturelle Einrichtungen sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen ab 19 Uhr schliessen. Die Schliessung gilt, mit Ausnahme für Restaurants und Bars, auch an Sonn- und Feiertagen. Zudem werden öffentliche Veranstaltungen verboten. Kantone mit einer epidemiologisch günstigen Entwicklung können unter restriktiven Bedingungen etwas liberaler sein.

Damit hat der Bundesrat seine angekündigten Massnahmen mit wenigen Ausnahmen umgesetzt: Er wollte ursprünglich Restaurants und Bars auch am Sonntag schliessen sowie private Treffen von mehr als fünf Personen verbieten. Diese Grenze bleibt nun bei zehn.

Trotz diesen kleinen Zugeständnissen hat sich der Bundesrat über die Kantone hinweggesetzt. Er schreibt in seiner Medienmitteilung denn auch selbst, dass eine «grosse Mehrheit» der Kantone damit «nicht einverstanden ist». Am Donnerstag hat zudem die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit eine Stellungnahme publiziert, in der sie empfehlt, «Restaurants, Bars, Clubs und der Detailhandel sollten nicht bereits um 19 Uhr schliessen», sondern «mindestens» bis 22 Uhr offen bleiben können.

Der Bundesrat setzt sich mit seinen Entscheiden über diese doch sehr gewichtigen Stellungnahmen hinweg. Gesundheitsminister Alain Berset meinte dazu vor den Medien, der Bundesrat müsse eben Verantwortung tragen. Damit sagt er implizit auch, dass die Kantone sowie die Parlamentskommission diese Verantwortung nicht genügend wahrnehmen würden – eine happige Unterstellung.

Zudem dürfte sich der Bundesrat auch täuschen, wenn er davon ausgeht, dass diese Massnahmen von einer klaren Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Weite Kreise sind von den ewigen und sich immer wieder ändernden Coronamassnahmen und von den steten Warungen des Bundesrats und der Scientific Task Force ermüdet. Es entsteht der Eindruck, dass sich der Bundesrat zunehmend von der Bevölkerung entfernt.

Gutes Krisenmanagement bedarf des Vertrauens aller Beteiligten, es muss konsistent, sachgerecht und darf nicht widersprüchlich sein, und es muss zweckmässig und verständlich kommuniziert werden. Der Bundesrat ist in den vergangenen Tagen diesen Anforderungen – zurückhaltend formuliert – nicht gerecht geworden.

So dauerte etwa die gesetzlich vorgeschriebene Konsultation der Kantone gerade einmal drei Tage. Zudem mussten die Kantone die vor drei Tagen publik gemachten «Eckwerte» offenbar zunächst den Medien entnehmen, sie wurden weitgehend unvorbereitet damit konfrontiert.

Der Bundesrat muss zur Kenntnis nehmen, dass er mit seinem Vorgehen viel Vertrauen verspielt hat. Es versteht sich von selbst, dass das gerade auch für die von den neuen Einschränkungen stark betroffenen Branchen wie etwa die Gastronomie oder die Hotellerie gilt. Wenn sich der Bundesrat von seiner Basis, also den Kantonen, der Wirtschaft und vor allem der Bevölkerung, entfernt, lässt das für das weitere Krisenmanagement wenig Gutes ahnen.