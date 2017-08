Der Chairman, der Tata Sons neu erfinden will

Das grösste indische Konglomerat steht vor dem Umbau. Natarajan Chandrasekaran reisst sechs Monate nach seiner Ernennung zum Chairman von Tata Sons das Ruder herum. Die Vorgabe ist klar; das bisher aus über hundert Einheiten bestehende Familienunternehmen soll auf wenige Kerngebiete fokussiert werden. Das kommt einer Herkulesarbeit gleich, ist die Tata-Gruppe doch in einem so weiten Gebiet wie dem Teeverkauf in Indien, dem Lastwagenbau in Afrika oder auch der Beratung von Schweizer Banken in IT-Fragen aktiv. Der 54-jährige Chandrasekaran hat dabei schon in seinem persönlichen Leben gezeigt, dass er grosse Herausforderungen glänzend meistern kann.

