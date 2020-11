Mit der Korrelation von Zeitreihen ist es so eine Sache – besonders dann, wenn gewiefte Chart-Zeichner mit zwei verschiedenen Skalierungen so lange herumspielen, bis die Linien mehr oder weniger übereinander liegen.

Doch es gibt Fälle, da ist die Sache klar. So wie in der heutigen Grafik von BCA Research, die den Verlauf der risikolosen Langfristzinsen zusammen mit der relativen Kursentwicklung von Bank- zu Versorgeraktien abbildet. Die dunkle ausgezogene Linie stellt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen seit 2015 dar, abgetragen auf der linken Skala. Die gestrichelte Kurve zeigt den globalen Bankaktienindex (Financials) im Verhältnis zum globalen Versorgerindex (Utilities) über denselben Zeitraum, mit der Skala auf der rechten Seite.