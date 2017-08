Die alten Hasen wissen es: An der Börse wird es in der Regel brenzlig, wenn die Marktteilnehmer euphorisch werden. Daher ist es beruhigend, dass das Gros der Kleinanleger den Aktienmärkten nach wie vor misstraut und auf hohen Bargeldbeständen sitzt – so der gängige Tenor.

Nur leider trifft das – zumindest auf US-Privatanleger – nicht zu.

Die amerikanische Kleinanlegervereinigung American Association of Individual Investors (AAII) befragt ihre Mitglieder regelmässig zu deren Vermögensentscheiden und Markteinschätzungen. Einmal im Monat will die AAII wissen, welchen Anteil Privatanleger in Aktien, Anleihen und Bargeld halten.

Wie die aktuellen Resultate zeigen, betrug der durchschnittliche Cash-Anteil per Ende Juli nur gerade 14,5% – so niedrig war er letztmals im Januar 2000, kurz vor dem Platzen der Technologieblase. Wie die Anlegervereinigung bemerkt, war der Juli der 68. Monat in Folge, in dem die Cash-Quote unter dem historischen Mittel von 23,5% lag.

Knapp unter 18% stecken in Anleihen. Die restlichen rund 68% – was deutlich über dem langjährigen Schnitt von 60,5% liegt – haben Anleger in Aktien investiert. Von einer ausgeprägten Abneigung der Privatanleger gegenüber Aktien ist nicht allzu viel zu spüren.